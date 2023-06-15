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ФОМ: почти половина россиян считают распространение COVID-19 преднамеренным - РИА Новости, 15.06.2023
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19:47 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/koronavirus-1878458974.html
ФОМ: почти половина россиян считают распространение COVID-19 преднамеренным
ФОМ: почти половина россиян считают распространение COVID-19 преднамеренным - РИА Новости, 15.06.2023
ФОМ: почти половина россиян считают распространение COVID-19 преднамеренным
Распространение коронавируса по миру произошло преднамеренно, считают 46% россиян, но 51% респондентов убеждены, что сейчас вирус не представляет серьёзной... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:47
2023-06-15T19:47
общество
россия
сша
китай
фонд "общественное мнение"
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Распространение коронавируса по миру произошло преднамеренно, считают 46% россиян, но 51% респондентов убеждены, что сейчас вирус не представляет серьёзной опасности для людей, согласно результатам опроса ФОМ. Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что 46% респондентов убеждены в преднамеренном распространении COVID-19, а 27% считают его стихийным, в силу естественных причин. На вопрос о том, представлял ли коронавирус серьёзную опасность для людей в начале пандемии, 62% проголосовали "за" и 51% отметили, что сегодня этот вирус уже не несёт опасности для населения и вероятность заражения им в проживаемом регионе низкая. Больше половины опрошенных россиян – 58% считают, что этот вирус – лабораторный проект. Из них 29% называют его разработкой США, 14% - Китая, 4% - Украины. Однако 29% респондентов считают, что пандемия коронавируса в России еще не завершилась, 12% ответили, что она закончилась от 6 месяцев до 1 года назад, а 10% - от 3 месяцев до 6 месяцев назад. Россияне чаще отмечают, что пандемия оставила последствия перенесённого коронавируса – 15%, 6% - заставила внимательнее относится к здоровью и тщательнее соблюдать гигиену, 3% - понесли утрату родных, друзей, знакомых, но 58% уточнили, что на их образе жизни пандемия никак не сказалась. В опросе фонда "Общественное мнение" интервью в режиме face-to-face (лицом к лицу - ред.) проходили по месту жительства респондентов 26-28 мая 2023 года, участвовали 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ) от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, сша, китай, фонд "общественное мнение", здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Россия, США, Китай, Фонд "Общественное мнение", Здоровье - Общество, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
ФОМ: почти половина россиян считают распространение COVID-19 преднамеренным

ФОМ: 46 процентов россиян назвали распространение коронавируса в мире преднамеренным

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Распространение коронавируса по миру произошло преднамеренно, считают 46% россиян, но 51% респондентов убеждены, что сейчас вирус не представляет серьёзной опасности для людей, согласно результатам опроса ФОМ.
Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что 46% респондентов убеждены в преднамеренном распространении COVID-19, а 27% считают его стихийным, в силу естественных причин.
На вопрос о том, представлял ли коронавирус серьёзную опасность для людей в начале пандемии, 62% проголосовали "за" и 51% отметили, что сегодня этот вирус уже не несёт опасности для населения и вероятность заражения им в проживаемом регионе низкая.
Больше половины опрошенных россиян – 58% считают, что этот вирус – лабораторный проект. Из них 29% называют его разработкой США, 14% - Китая, 4% - Украины.
Однако 29% респондентов считают, что пандемия коронавируса в России еще не завершилась, 12% ответили, что она закончилась от 6 месяцев до 1 года назад, а 10% - от 3 месяцев до 6 месяцев назад.
Россияне чаще отмечают, что пандемия оставила последствия перенесённого коронавируса – 15%, 6% - заставила внимательнее относится к здоровью и тщательнее соблюдать гигиену, 3% - понесли утрату родных, друзей, знакомых, но 58% уточнили, что на их образе жизни пандемия никак не сказалась.
В опросе фонда "Общественное мнение" интервью в режиме face-to-face (лицом к лицу - ред.) проходили по месту жительства респондентов 26-28 мая 2023 года, участвовали 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ) от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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