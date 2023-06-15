https://ria.ru/20230615/konventsiya-1878382718.html

Россия и Алжир разработают конвенцию по борьбе с химическим терроризмом

Россия и Алжир разработают конвенцию по борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 15.06.2023

Россия и Алжир разработают конвенцию по борьбе с химическим терроризмом

РФ и Алжир будут работать над подготовкой переговоров по конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:18

2023-06-15T16:18

2023-06-15T18:17

россия

алжир (республика)

владимир путин

абдельмаджид теббун

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. РФ и Алжир будут работать над подготовкой переговоров по конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.Соответствующая Декларация об углублённом стратегическом партнёрстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля."РФ и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В области международной безопасности: работа по подготовке многосторонних переговоров по разработке на площадке Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878407454.html

россия

алжир (республика)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, алжир (республика), владимир путин, абдельмаджид теббун, в мире