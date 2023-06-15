https://ria.ru/20230615/konventsiya-1878382718.html
Россия и Алжир разработают конвенцию по борьбе с химическим терроризмом
Россия и Алжир разработают конвенцию по борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир разработают конвенцию по борьбе с химическим терроризмом
РФ и Алжир будут работать над подготовкой переговоров по конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:18
2023-06-15T16:18
2023-06-15T18:17
россия
алжир (республика)
владимир путин
абдельмаджид теббун
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. РФ и Алжир будут работать над подготовкой переговоров по конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.Соответствующая Декларация об углублённом стратегическом партнёрстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля."РФ и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В области международной безопасности: работа по подготовке многосторонних переговоров по разработке на площадке Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878407454.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алжир (республика), владимир путин, абдельмаджид теббун, в мире
Россия, Алжир (республика), Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, В мире
Россия и Алжир разработают конвенцию по борьбе с химическим терроризмом
Россия и Алжир разработают конвенцию по борьбе с химическим и биологическим терроризмом