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О контрнаступлении Украины в ЛНР ничего не говорит, заявил Пасечник - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 15.06.2023 (обновлено: 11:48 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/kontrnastuplenie-1878275610.html
О контрнаступлении Украины в ЛНР ничего не говорит, заявил Пасечник
О контрнаступлении Украины в ЛНР ничего не говорит, заявил Пасечник - РИА Новости, 15.06.2023
О контрнаступлении Украины в ЛНР ничего не говорит, заявил Пасечник
Ничего не говорит о начале контрнаступления ВСУ на линии боевого соприкосновения в ЛНР, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:43
2023-06-15T11:48
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ничего не говорит о начале контрнаступления ВСУ на линии боевого соприкосновения в ЛНР, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид Пасечник."Помимо того, что на сегодняшний день противник стал применять новые тактические ракеты дальнего действия Storm Shadow, которые им любезно поставлены коллективным Западом для того, чтобы наносить удары по нашей территории, ничего об этом (о начале контрнаступления ВСУ - ред.) особо не говорит. Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю от руководства Второго армейского корпуса, и тех данных, которые я имею", - сказал Пасечник в ответ на вопрос, есть ли признаки наступления украинских войск в ЛНР.При этом, отметил он, обстановка на фронте остается достаточно напряженной.
украина
россия
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Ситуация в ДНР и ЛНР
О контрнаступлении Украины в ЛНР ничего не говорит, заявил Пасечник

Пасечник заявил, что в ЛНР нет следов начала контрнаступления украинских войск

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ничего не говорит о начале контрнаступления ВСУ на линии боевого соприкосновения в ЛНР, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Леонид Пасечник.
"Помимо того, что на сегодняшний день противник стал применять новые тактические ракеты дальнего действия Storm Shadow, которые им любезно поставлены коллективным Западом для того, чтобы наносить удары по нашей территории, ничего об этом (о начале контрнаступления ВСУ - ред.) особо не говорит. Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю от руководства Второго армейского корпуса, и тех данных, которые я имею", - сказал Пасечник в ответ на вопрос, есть ли признаки наступления украинских войск в ЛНР.
При этом, отметил он, обстановка на фронте остается достаточно напряженной.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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