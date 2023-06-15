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Ефимов: количество офсетных контрактов в столице увеличилось до 12 - РИА Новости, 15.06.2023
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17:08 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kontrakty-1878402050.html
Ефимов: количество офсетных контрактов в столице увеличилось до 12
Ефимов: количество офсетных контрактов в столице увеличилось до 12 - РИА Новости, 15.06.2023
Ефимов: количество офсетных контрактов в столице увеличилось до 12
Офсетные контракты, уже заключённые московскими властями, позволят обеспечить надежные поставки фармпрепаратов, медизделий, продуктов для молочных кухонь, а... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:08
2023-06-15T17:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
пмэф 2023
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Офсетные контракты, уже заключённые московскими властями, позволят обеспечить надежные поставки фармпрепаратов, медизделий, продуктов для молочных кухонь, а также систем хранения документов, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.К настоящему времени заключено 12 офсетных контрактов. В частности, в текущем году с инвесторами подписано семь таких контрактов в разных отраслях. Совокупный объем инвестиций по ним составит около 5 миллиардов рублей.По словам Ефимова, бизнес проинвестирует в создание и модернизацию производств в общей сложности 19,4 миллиарда рублей. Взамен город гарантирует приобретение их продукции на сумму более 95 миллиардов рублей в течение ряда лет.Согласно анализу заключенных в этом году договоров, проведенному департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, благодаря офсетам экономия на закупке составила около семи миллиардов рублей, а реализация 12 соглашений позволит создать в городе новые предприятия, где смогут трудоустроиться пять тысяч человек".Механизм офсетного контракта был внедрен Москвой в 2016 году в сотрудничестве с Минэкономразвития РФ.
https://ria.ru/20230615/dogovor-1878381490.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , пмэф 2023
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , ПМЭФ 2023

Ефимов: количество офсетных контрактов в столице увеличилось до 12

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Офсетные контракты, уже заключённые московскими властями, позволят обеспечить надежные поставки фармпрепаратов, медизделий, продуктов для молочных кухонь, а также систем хранения документов, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
К настоящему времени заключено 12 офсетных контрактов. В частности, в текущем году с инвесторами подписано семь таких контрактов в разных отраслях. Совокупный объем инвестиций по ним составит около 5 миллиардов рублей.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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По словам Ефимова, бизнес проинвестирует в создание и модернизацию производств в общей сложности 19,4 миллиарда рублей. Взамен город гарантирует приобретение их продукции на сумму более 95 миллиардов рублей в течение ряда лет.
Согласно анализу заключенных в этом году договоров, проведенному департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, благодаря офсетам экономия на закупке составила около семи миллиардов рублей, а реализация 12 соглашений позволит создать в городе новые предприятия, где смогут трудоустроиться пять тысяч человек".
Механизм офсетного контракта был внедрен Москвой в 2016 году в сотрудничестве с Минэкономразвития РФ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)ПМЭФ 2023
 
 
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