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В Тамбове построят научно-производственный комплекс БПЛА - РИА Новости, 15.06.2023
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Тамбовская область
 
21:07 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kompleks-1878476370.html
В Тамбове построят научно-производственный комплекс БПЛА
В Тамбове построят научно-производственный комплекс БПЛА - РИА Новости, 15.06.2023
В Тамбове построят научно-производственный комплекс БПЛА
Правительство Тамбовской области и Москвы на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение, в рамках которого построят... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:07
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тамбовская область
тамбовская область
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сергей собянин
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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Правительство Тамбовской области и Москвы на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение, в рамках которого построят научно-производственный комплекс БПЛА в Тамбове, сообщили в правительстве Тамбовской области. "Сегодня на Петербургском экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тамбовской области и Правительством Москвы в сфере развития беспилотных авиационных систем. Документ подписали Глава Тамбовской области Максим Егоров и мэр Москвы Сергей Собянин", — сообщили на сайте правительства Тамбовской области. В рамках соглашения будут проводить лётные испытания на базе аэродромов в Тамбовской области и в Москве. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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тамбовская область, москва, тамбов, сергей собянин, максим егоров, пмэф 2023
Тамбовская область, Тамбовская область, Москва, Тамбов, Сергей Собянин, Максим Егоров, ПМЭФ 2023
В Тамбове построят научно-производственный комплекс БПЛА

Власти: в Тамбове построят научно-производственный комплекс БПЛА

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Тамбов
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Тамбов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Правительство Тамбовской области и Москвы на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение, в рамках которого построят научно-производственный комплекс БПЛА в Тамбове, сообщили в правительстве Тамбовской области.
"Сегодня на Петербургском экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тамбовской области и Правительством Москвы в сфере развития беспилотных авиационных систем. Документ подписали Глава Тамбовской области Максим Егоров и мэр Москвы Сергей Собянин", — сообщили на сайте правительства Тамбовской области.
В рамках соглашения будут проводить лётные испытания на базе аэродромов в Тамбовской области и в Москве.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и председатель правления Почта Банка Александр Пахомов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Почта Банк и Тамбовская область заключили соглашение о сотрудничестве
Вчера, 18:21
 
Тамбовская областьТамбовская областьМоскваТамбовСергей СобянинМаксим ЕгоровПМЭФ 2023
 
 
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