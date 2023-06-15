https://ria.ru/20230615/kompleks-1878476370.html

В Тамбове построят научно-производственный комплекс БПЛА

В Тамбове построят научно-производственный комплекс БПЛА - РИА Новости, 15.06.2023

В Тамбове построят научно-производственный комплекс БПЛА

Правительство Тамбовской области и Москвы на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение, в рамках которого построят... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:07

2023-06-15T21:07

2023-06-15T21:07

тамбовская область

тамбовская область

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тамбов

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максим егоров

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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Правительство Тамбовской области и Москвы на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение, в рамках которого построят научно-производственный комплекс БПЛА в Тамбове, сообщили в правительстве Тамбовской области. "Сегодня на Петербургском экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Тамбовской области и Правительством Москвы в сфере развития беспилотных авиационных систем. Документ подписали Глава Тамбовской области Максим Егоров и мэр Москвы Сергей Собянин", — сообщили на сайте правительства Тамбовской области. В рамках соглашения будут проводить лётные испытания на базе аэродромов в Тамбовской области и в Москве. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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тамбовская область, москва, тамбов, сергей собянин, максим егоров, пмэф 2023