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"Арктический литий" построит ГОК в Мурманской области

"Арктический литий" построит ГОК в Мурманской области - РИА Новости, 15.06.2023

"Арктический литий" построит ГОК в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор АО "Арктический литий" Дмитрий Высоцкий в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:52

2023-06-15T21:52

2023-06-15T21:52

мурманская область

мурманская область

ловозерский район

россия

андрей чибис

пмэф 2023

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МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор АО "Арктический литий" Дмитрий Высоцкий в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает строительства ГОКа в регионе, сообщило министерство информационной политики области. В четверг на Петербургском международном экономическом состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО "Арктический литий" и правительством Мурманской области, которое заключается в целях объединения и координации взаимных усилий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Мурманской области, в частности Ловозерского района. "Для региона – это новые инвестиции, рабочие места и налоги в бюджет области. Проект соглашения предполагает строительство горно-обогатительного комбината для добычи и переработки литийсодержащей руды. А также компания берет на себя обязательства по социально-экономическому партнёрству, чтобы в дальнейшем вкладывать свои средства в развитие Ловозерского района", – отметил глава региона. Он добавил, что более 50% всех запасов лития в стране находятся в недрах Мурманской области. В прошлом году при поддержке федерального правительства состоялись аукционы на добычу лития. Высоцкий подчеркнул, что Россия нуждается в собственном сырье для производства лития и литиевых продуктов. "В течение 30 лет оно завозилась из-за рубежа. И сейчас мы вернулись к тому, что необходимо обеспечивать сырьевую безопасность страны. В Мурманской области сосредоточено множество горнорудных мероприятий, но они расположены вдоль автодорог и железнодорожных путей", - сказал Высоцкий. По его словам, Ловозерскому району сложнее развиваться инфраструктурно. Поэтому новый проект позволит одному из самых обширных районов в Мурманской области развиваться, прежде всего, в социальной сфере. "В промышленном плане у муниципалитета большой потенциал, он может встать в ряд с крупными городами региона, где присутствуют градообразующие предприятия", – отметил генеральный директор АО "Арктический литий". Также в четверг на форуме было заключено соглашение с компанией "Полярный литий" о разработке Коломзерского месторождения, которое также находится в Ловозерском районе региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/turpotok-1878336994.html

https://ria.ru/20230208/litiy-1850666770.html

мурманская область

ловозерский район

россия

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мурманская область, ловозерский район, россия, андрей чибис, пмэф 2023