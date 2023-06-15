https://ria.ru/20230615/knaysl-1878353290.html
Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии
Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии - РИА Новости, 15.06.2023
Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявила, что продолжает получать угрозы и после того, как в прошлом году... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:56
2023-06-15T14:56
2023-06-15T14:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявила, что продолжает получать угрозы и после того, как в прошлом году покинула родную страну. Кнайсль в начале июля 2022 года подтвердила РИА Новости, что покинула Австрию из-за постоянно поступающих в ее адрес угроз убийством. "Да, к сожалению. Есть люди, которых я даже не знаю, но которые могут быть очень добры в своих сообщениях в различных социальных сетях, хотя я не посвящаю им (соцсетям – ред.) много времени. И при этом есть люди, которых я знаю и которые, напротив, проявляют недружелюбие по отношению ко мне", - сказала она, отвечая на вопрос, получает ли она угрозы после того, как покинула Австрию. По ее словам, угрозы остаются, особенно много их было в 2022 году - после начала украинского кризиса. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, карин кнайсль, россия
ПМЭФ-2023, В мире, Австрия, Карин Кнайсль, Россия
Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что получает угрозы даже после эмиграции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявила, что продолжает получать угрозы и после того, как в прошлом году покинула родную страну.
Кнайсль в начале июля 2022 года подтвердила РИА Новости, что покинула Австрию из-за постоянно поступающих в ее адрес угроз убийством.
"Да, к сожалению. Есть люди, которых я даже не знаю, но которые могут быть очень добры в своих сообщениях в различных социальных сетях, хотя я не посвящаю им (соцсетям – ред.) много времени. И при этом есть люди, которых я знаю и которые, напротив, проявляют недружелюбие по отношению ко мне", - сказала она, отвечая на вопрос, получает ли она угрозы после того, как покинула Австрию. По ее словам, угрозы остаются, особенно много их было в 2022 году - после начала украинского кризиса.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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