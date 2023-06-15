https://ria.ru/20230615/knaysl-1878353290.html

Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии

Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии - РИА Новости, 15.06.2023

Кнайсль сообщила, что получает угрозы и после отъезда из Австрии

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявила, что продолжает получать угрозы и после того, как в прошлом году... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:56

2023-06-15T14:56

2023-06-15T14:56

пмэф-2023

в мире

австрия

карин кнайсль

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878300776_0:89:3226:1904_1920x0_80_0_0_32a1829b106c179395e1aa72b6f0d67b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявила, что продолжает получать угрозы и после того, как в прошлом году покинула родную страну. Кнайсль в начале июля 2022 года подтвердила РИА Новости, что покинула Австрию из-за постоянно поступающих в ее адрес угроз убийством. "Да, к сожалению. Есть люди, которых я даже не знаю, но которые могут быть очень добры в своих сообщениях в различных социальных сетях, хотя я не посвящаю им (соцсетям – ред.) много времени. И при этом есть люди, которых я знаю и которые, напротив, проявляют недружелюбие по отношению ко мне", - сказала она, отвечая на вопрос, получает ли она угрозы после того, как покинула Австрию. По ее словам, угрозы остаются, особенно много их было в 2022 году - после начала украинского кризиса. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, карин кнайсль, россия