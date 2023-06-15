https://ria.ru/20230615/kino-1878103295.html

Режиссер фильма "Сквозь время": для фантастики есть все, кроме бюджета

Режиссер фильма "Сквозь время": для фантастики есть все, кроме бюджета - РИА Новости, 15.06.2023

Режиссер фильма "Сквозь время": для фантастики есть все, кроме бюджета

В прокат вышла фантастическая лента "Сквозь время". Сняли ее на английском и уже продали в десятки стран мира. О создании картины, бюджете на спецэффекты и... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:00

2023-06-15T08:00

2023-06-15T08:11

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Роман Харрасов. В прокат вышла фантастическая лента "Сквозь время". Сняли ее на английском и уже продали в десятки стран мира. О создании картины, бюджете на спецэффекты и работе с иностранным языком в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал режиссер проекта Александр Богуславский. Глубокие смыслы и спецэффекты: о чем фильм "Сквозь время"— О чем ваше кино? Какие смыслы вкладывали как режиссер?— Все очень просто. Первое: нужно ценить время, в котором живем. Второе: мы не выбираем время, в котором живем. И конечно, самое главное, что вне времени — семья, друзья и любовь. Не амбиции и свершения, не что-то материальное.— Это вечные ценности. Но вы сняли фантастику. Как уложить глобальные смыслы в кино, где главное — картинка, спецэффекты?— Мы все равно рассказываем человеческую историю. Фантастика — это же только антураж. В любой зрительский фильм закладывается идея. Иногда фантастичность помогает ее раскрыть. Этот жанр гипертрофирует многие моменты: можно "под лупой" разглядеть людские страсти и пороки.— Как вы нашли сценарий?— Мы вдохновились рассказом братьев Стругацких "Забытый эксперимент" о двигателе времени, который нашла некая экспедиция. Писали сценарий долго — почти четыре года. Менялись авторы. В какой-то момент даже начали подготовку к съемкам, но поняли, что нужно переделывать. С темой времени работать очень сложно. В итоге сняли по другому драфту. Сергей Калужанов собрал воедино все наши мысли и наработки.Сложности языка: как русские актеры работали на английском— Фильм снимался на русском и английском языках. Была ли сложность с подбором актеров?— Я не провожу масштабные кастинги и пробы, стараюсь сразу выбирать подходящих артистов. Виктора Добронравова и Егора Корешкова пригласил, потому что мы давно дружим. С Андреем Жигаловым не были знакомы, но я знаю о нем по его ранним работам.Софью Присс быстро утвердили по Zoom.Долго искали актеров на роли Райана и Евы Адамс. В итоге нашли Дэниела Барнса и Валерию Шкирандо.— Собственно, почему на английском языке?— Мы продаем фильм в разные страны. Это проще, если он на английском.— Какие сложности возникают, когда играют актеры, для которых английский — не родной?— Когда актер не знает языка, он думает о тексте, а не о кадре. Но в нашем случае все английским владеют.И конечно, на площадке нельзя что-то резко поменять, потому что ты сильно привязан к сценарию, ведь каждая фраза должна быть аутентичной — правильной.Мировой прокат: нет отмене российских проектов— Где именно покажут картину?— Почти во всем мире: и в Европе, и в Азии, и в Южной Америке, и в США. В каких-то странах есть определенные ограничения по характеру сцен — там процесс согласования идет дольше, например, в Китае.— То есть отмены российских проектов, о которой все говорят, на Западе нет?— Запад купил — и Китай тоже! И все будет.Специфический жанр: работа над фантастикой в России— Почему вас заинтересовала фантастика? Это не первый ваш фильм, снятый в этом жанре.— Всегда интересно — создаешь свой мир без привязки к обыденности и быту.Наверное, меня уже воспринимают как режиссера только этого жанра. Но я с большим удовольствием снимал и комедии, и детективы.Убежден, что выберусь из этой фантастической струи.— Вы один их немногих режиссеров в России, кто вообще берется за этот жанр. Осознаете себя практически уникальным?— Нет, скорее именно одним из немногих. Это очень сложный жанр, и он не так сильно востребован в нашей стране, особенно русская фантастика: к ней всегда относятся с осторожностью. Нашей публике больше по нраву комедии, спортивные биографические фильмы.Но при этом у нас есть Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Федор Бондарчук.— Легко ли найти средства на такое кино?— Фантастика — это дорого. Если фильм не окупается, то искать на подобное кино деньги следующим создателям становится труднее. Все зависит от ситуации и времени.— Вы провели большую работу по спецэффектам и компьютерной графике. Все ли удалось, все ли есть в стране?— В России эта индустрия хорошо развита. Есть очень крутые профессионалы. Графика на мировом уровне, у ребят международный опыт, в том числе в Голливуде.Все технические вещи, которые мы использовали на площадке, — тоже в доступе. Это краны для камер, коптеры. У нас технические возможности не уступают, вопрос только бюджетов.— По времени: сколько занимают натурные съемки и в павильоне, сколько — постпродакшен?— Снимали мы около 2,5 месяца, а работа над графикой началась еще на этапе подготовки к проекту, и потом на постпродакшене — еще полгода. Причем это еще быстро. — Уже работаете над новым фильмом?— Думаем о проекте "Забытые боги", тоже фантастика. Кино об инопланетном разуме. Всегда актуальная тема.Элита или интеллигенция: к кому себя причисляет Александр Богуславский — Константин Богомолов написал статью "Диетическое горе" об элите. Причисляете себя к ней?— Нет! Это слишком пафосно и самоуверенно. Интеллигенция — наверное, да. Я из кинематографической семьи, у папы "Оскар" как у директора картины "Москва слезам не верит". Я вырос рядом со Станиславом Говорухиным, Львом Лещенко, Владимиром Винокуром.— Часто обыватели говорят о таких, как вы: мол, ему с самого рождения все дороги были открыты…— Очень просто объяснить, почему это не так. Послушайте, поступить во ВГИК оказалось не так сложно. Я шел на продюсерский факультет, там конкурса не было вообще. Вот так сложилось. Потом уже перевелся на режиссуру.Далее — мы работаем с многомиллионным бюджетом. Доверять его человеку только потому, что он выходец из известной семьи, никто не будет! Это слишком большие риски.К тому же мы знаем много примеров, когда дети великих родителей ничего в жизни не добивались, и наоборот — люди из глубинки становились метрами.

https://ria.ru/20230608/ekranizatsii-1874129551.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, виктор добронравов, тимур бекмамбетов, федор бондарчук, вгик, что посмотреть