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Количество утечек данных в России увеличится, указали в Kaspersky - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:41 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kaspersky-1878216160.html
Количество утечек данных в России увеличится, указали в Kaspersky
Количество утечек данных в России увеличится, указали в Kaspersky - РИА Новости, 15.06.2023
Количество утечек данных в России увеличится, указали в Kaspersky
Прогнозировать что-либо в области роста количества утечек данных в России сложно, но тенденции этого года показывают, что в 2023 году, вероятнее всего, их число РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:41
2023-06-15T07:41
пмэф-2023
экономика
технологии
россия
лаборатория касперского
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Прогнозировать что-либо в области роста количества утечек данных в России сложно, но тенденции этого года показывают, что в 2023 году, вероятнее всего, их число возрастет, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Прогнозировать что-либо сложно. Но тенденции, которые мы наблюдаем в начале года, показывают, что в этом году, вероятнее всего, продолжится рост количества объявлений об утечках", - сказала Кулашова, отвечая на вопрос, насколько может вырасти число утечек в этом году. В начале месяца компания сообщила, что число опубликованных злоумышленниками значимых баз данных российских компаний с января по май 2023 года выросло на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за это время в сеть было выложено 197 миллионов строк пользовательских данных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, лаборатория касперского, снг
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, СНГ
Количество утечек данных в России увеличится, указали в Kaspersky

Директор Kaspersky: количество утечек данных в России, вероятнее всего, увеличится

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Прогнозировать что-либо в области роста количества утечек данных в России сложно, но тенденции этого года показывают, что в 2023 году, вероятнее всего, их число возрастет, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
«
"Прогнозировать что-либо сложно. Но тенденции, которые мы наблюдаем в начале года, показывают, что в этом году, вероятнее всего, продолжится рост количества объявлений об утечках", - сказала Кулашова, отвечая на вопрос, насколько может вырасти число утечек в этом году.
В начале месяца компания сообщила, что число опубликованных злоумышленниками значимых баз данных российских компаний с января по май 2023 года выросло на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за это время в сеть было выложено 197 миллионов строк пользовательских данных.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТехнологииРоссияЛаборатория КасперскогоСНГ
 
 
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