https://ria.ru/20230615/kaspersky-1878216160.html

Количество утечек данных в России увеличится, указали в Kaspersky

Количество утечек данных в России увеличится, указали в Kaspersky - РИА Новости, 15.06.2023

Количество утечек данных в России увеличится, указали в Kaspersky

Прогнозировать что-либо в области роста количества утечек данных в России сложно, но тенденции этого года показывают, что в 2023 году, вероятнее всего, их число РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:41

2023-06-15T07:41

2023-06-15T07:41

пмэф-2023

экономика

технологии

россия

лаборатория касперского

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Прогнозировать что-либо в области роста количества утечек данных в России сложно, но тенденции этого года показывают, что в 2023 году, вероятнее всего, их число возрастет, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Прогнозировать что-либо сложно. Но тенденции, которые мы наблюдаем в начале года, показывают, что в этом году, вероятнее всего, продолжится рост количества объявлений об утечках", - сказала Кулашова, отвечая на вопрос, насколько может вырасти число утечек в этом году. В начале месяца компания сообщила, что число опубликованных злоумышленниками значимых баз данных российских компаний с января по май 2023 года выросло на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за это время в сеть было выложено 197 миллионов строк пользовательских данных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, лаборатория касперского, снг