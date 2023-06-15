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Выручка Kaspersky в B2B-сегменте России выросла более чем на 20 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
05:44 15.06.2023 (обновлено: 07:05 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/kasperskiy-1878207184.html
Выручка Kaspersky в B2B-сегменте России выросла более чем на 20 процентов
Выручка Kaspersky в B2B-сегменте России выросла более чем на 20 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
Выручка Kaspersky в B2B-сегменте России выросла более чем на 20 процентов
Выручка "Лаборатории Касперского" в B2B-сегменте в начале 2023 года в России выросла более чем на 20%, в B2С - более чем на 10%, сообщила в интервью РИА Новости РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T05:44
2023-06-15T07:05
пмэф-2023
экономика
технологии
россия
евгений касперский
лаборатория касперского
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Выручка "Лаборатории Касперского" в B2B-сегменте в начале 2023 года в России выросла более чем на 20%, в B2С - более чем на 10%, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Мы продолжаем уверенный рост в России. За первые пять месяцев B2B выручка выросла более чем на 20%, а в B2С сегменте - более чем на 10%", - сказала она. "Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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экономика, технологии, россия, евгений касперский, лаборатория касперского, снг
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Россия, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, СНГ
Выручка Kaspersky в B2B-сегменте России выросла более чем на 20 процентов

Kaspersky: выручка компании в B2B-сегменте России выросла более чем на 20 процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Выручка "Лаборатории Касперского" в B2B-сегменте в начале 2023 года в России выросла более чем на 20%, в B2С - более чем на 10%, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
«
"Мы продолжаем уверенный рост в России. За первые пять месяцев B2B выручка выросла более чем на 20%, а в B2С сегменте - более чем на 10%", - сказала она.
"Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТехнологииРоссияЕвгений КасперскийЛаборатория КасперскогоСНГ
 
 
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