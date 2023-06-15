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Выручка Kaspersky в B2B-сегменте России выросла более чем на 20 процентов

Выручка Kaspersky в B2B-сегменте России выросла более чем на 20 процентов - РИА Новости, 15.06.2023

Выручка Kaspersky в B2B-сегменте России выросла более чем на 20 процентов

Выручка "Лаборатории Касперского" в B2B-сегменте в начале 2023 года в России выросла более чем на 20%, в B2С - более чем на 10%, сообщила в интервью РИА Новости РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T05:44

2023-06-15T05:44

2023-06-15T07:05

пмэф-2023

экономика

технологии

россия

евгений касперский

лаборатория касперского

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Выручка "Лаборатории Касперского" в B2B-сегменте в начале 2023 года в России выросла более чем на 20%, в B2С - более чем на 10%, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Мы продолжаем уверенный рост в России. За первые пять месяцев B2B выручка выросла более чем на 20%, а в B2С сегменте - более чем на 10%", - сказала она. "Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четвёрку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, технологии, россия, евгений касперский, лаборатория касперского, снг