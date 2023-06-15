Премьер Камбоджи заявил, что не верит в военную победу Украины, пишут СМИ
Khmer Times: премьер Камбоджи заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя, сообщает в четверг интернет-версия газеты Khmer Times.
Премьер сделал это заявление в среду на митинге рабочих текстильной промышленности, на котором присутствовали 18 тысяч человек, сообщает издание. Хун Сен также призвал стороны конфликта к скорейшему началу мирного диалога, говорится в сообщении.
"Я не верю, что Украина сможет вернуть территории, занятые россиянами в ходе конфликта, с помощью силы оружия", - заявил премьер, слова которого приводит издание.
Он добавил, что сказал это Владимиру Зеленскому во время разговора с ним по видеосвязи 29 мая, заявив ему, что только диалог должен быть главным инструментом прекращения конфликта. "Сейчас Украина начинает контрнаступление с целью возвращения этих территорий. Но я не убежден, что украинцам это удастся", - сказал премьер Камбоджи.
"Я не верю, что использование военного подхода может положить конец конфликту. Я не думаю, что Россия готова отдать Крым и Донбасс Украине. Я считаю, что даже если США и страны Запада продолжат снабжать Украину оружием, это все равно будет невозможно", - сказал он, добавив, что, сколько бы оружия ни поставляли страны Запада Украине, у России все равно останется более чем достаточно вооружений, чтобы отбивать атаки.
Напомнив, что Камбоджа не поддержала специальную военную операцию России на Украине, Хун Сен отметил, что Пномпень не поддерживает и западные санкции, введенные против России. Камбоджа всегда призывала все стороны конфликта к мирным переговорам, подытожил он.
Комментируя слова премьер-министра, генеральный директор Института международных отношений Королевской Академии Камбоджи (главного научного центра и вуза страны) Кин Пхеа отметил, что сказанное главой правительства Камбоджи соответствует реальному положению вещей в конфликте на Украине.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине уже перерос в конфликт между Россией и НАТО, так как страны НАТО интенсивно поставляют вооружения Украине. Конфликт стал столкновением России и НАТО, а Украина осталась только полем боя этого конфликта, сказал Кин Пхеа Khmer Times.
"Это все происходит из-за поставок НАТО вооружений Украине: на настоящий момент ни у одной из сторон нет никакой надежды на мир и прекращение конфликта", - сказал он.