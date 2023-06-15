https://ria.ru/20230615/kambodzha-1878411581.html

Премьер Камбоджи заявил, что не верит в военную победу Украины, пишут СМИ

Премьер Камбоджи заявил, что не верит в военную победу Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023

Премьер Камбоджи заявил, что не верит в военную победу Украины, пишут СМИ

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя, сообщает в четверг интернет-версия газеты Khmer Times. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:33

2023-06-15T17:33

2023-06-15T17:33

в мире

россия

украина

камбоджа

хун сен

владимир зеленский

нато

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БАНГКОК, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя, сообщает в четверг интернет-версия газеты Khmer Times. Премьер сделал это заявление в среду на митинге рабочих текстильной промышленности, на котором присутствовали 18 тысяч человек, сообщает издание. Хун Сен также призвал стороны конфликта к скорейшему началу мирного диалога, говорится в сообщении. "Я не верю, что Украина сможет вернуть территории, занятые россиянами в ходе конфликта, с помощью силы оружия", - заявил премьер, слова которого приводит издание. Он добавил, что сказал это Владимиру Зеленскому во время разговора с ним по видеосвязи 29 мая, заявив ему, что только диалог должен быть главным инструментом прекращения конфликта. "Сейчас Украина начинает контрнаступление с целью возвращения этих территорий. Но я не убежден, что украинцам это удастся", - сказал премьер Камбоджи. "Я не верю, что использование военного подхода может положить конец конфликту. Я не думаю, что Россия готова отдать Крым и Донбасс Украине. Я считаю, что даже если США и страны Запада продолжат снабжать Украину оружием, это все равно будет невозможно", - сказал он, добавив, что, сколько бы оружия ни поставляли страны Запада Украине, у России все равно останется более чем достаточно вооружений, чтобы отбивать атаки. Напомнив, что Камбоджа не поддержала специальную военную операцию России на Украине, Хун Сен отметил, что Пномпень не поддерживает и западные санкции, введенные против России. Камбоджа всегда призывала все стороны конфликта к мирным переговорам, подытожил он. Комментируя слова премьер-министра, генеральный директор Института международных отношений Королевской Академии Камбоджи (главного научного центра и вуза страны) Кин Пхеа отметил, что сказанное главой правительства Камбоджи соответствует реальному положению вещей в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что конфликт на Украине уже перерос в конфликт между Россией и НАТО, так как страны НАТО интенсивно поставляют вооружения Украине. Конфликт стал столкновением России и НАТО, а Украина осталась только полем боя этого конфликта, сказал Кин Пхеа Khmer Times. "Это все происходит из-за поставок НАТО вооружений Украине: на настоящий момент ни у одной из сторон нет никакой надежды на мир и прекращение конфликта", - сказал он.

https://ria.ru/20230604/kambodzha-1876069575.html

https://ria.ru/20230425/kambodzha-1867567373.html

https://ria.ru/20230320/mus-1859034225.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, камбоджа, хун сен, владимир зеленский, нато