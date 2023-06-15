https://ria.ru/20230615/kadry-1878273370.html

В СберСтраховании жизни рассказали, как снизить текучесть кадров МСП

В СберСтраховании жизни рассказали, как снизить текучесть кадров МСП - РИА Новости, 15.06.2023

В СберСтраховании жизни рассказали, как снизить текучесть кадров МСП

Продукты по страхованию жизни могут помочь малому и среднему бизнесу в привлечении и удержании сотрудников, в будущем страховые программы могут появиться и для... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:51

2023-06-15T11:51

2023-06-15T11:52

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МОСКВА, 15 июн – ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Продукты по страхованию жизни могут помочь малому и среднему бизнесу в привлечении и удержании сотрудников, в будущем страховые программы могут появиться и для самозанятых.Об этом рассказал управляющий директор СберСтрахования жизни Евгений Щекланов на сессии "Финансы для растущего бизнеса: ставки, условия и поддержка" Петербургского международного экономического форума.В ходе сессии было отмечено, что в 2022 году малые и средние предприятия привлекли более 1 триллиона рублей финансирования с помощью программ поддержки. И в этом году планируется увеличить объем льготных кредитов и альтернатив."Сегодня очень много говорится про кредитование, лизинг, факторинг. Мы, страховщики жизни, традиционно говорим про людей. Мы хотим, чтобы у наших клиентов были стабильные доходы, и чтобы они были здоровы. И как наши продукты могут помочь МСП? Сегодня малые и средние предприятия сталкиваются с необходимостью пересмотра доходов сотрудников, но эта гонка заранее обречена, так как малому бизнесу в этом сложно конкурировать с крупными компаниями. В этой связи можно посмотреть на программы страхования жизни как на дополнительную систему мотивации. Например, оформить накопительное страхование жизни — и тогда через два-три года накопленные средства можно будет выплачивать работнику в качестве бонуса при условии, что тот продолжает работать на предприятии", - сказал ЩеклановОн подчеркнул, что сейчас существует налоговый арбитраж, поэтому такие продукты предлагаются редко."Похожие программы предлагают пенсионные фонды, но они рассчитаны на более длительный срок — 20–30 лет. Наши же программы могут помочь людям получать выплаты быстрее, а МСП — привлекать специалистов. Однако, в отличие от пенсионных взносов, такие перечисления предприниматели не могут включать в налог на прибыль. Надеемся на дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках комиссии по страхованию, которая была создана при "ОПОРЕ РОССИИ", чтобы у малого и среднего бизнеса было подспорье в части удержания кадров", — добавил Щекланов.Эксперт также напомнил, что в России сейчас активно развивается и сфера самозанятых. Их число в этом году может превысить 10 миллионов человек. Эта категория предпринимателей тоже нуждается в дополнительных мерах поддержки, и их готовы предоставить страховщики. Например, страховой продукт для самозанятых появится у СберСтрахования жизни уже в этом году.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы