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Ефимов: инвесторы реорганизуют 14 участков по программе КРТ - РИА Новости, 15.06.2023
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14:12 15.06.2023 (обновлено: 14:59 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/investory-1878171880.html
Ефимов: инвесторы реорганизуют 14 участков по программе КРТ
Ефимов: инвесторы реорганизуют 14 участков по программе КРТ - РИА Новости, 15.06.2023
Ефимов: инвесторы реорганизуют 14 участков по программе КРТ
Учреждения образования, спорткомплексы, медицинские объекты, деловые и торговые центры общей площадью около 5,5 миллионов квадратных метров будут построены в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:12
2023-06-15T14:59
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Учреждения образования, спорткомплексы, медицинские объекты, деловые и торговые центры общей площадью около 5,5 миллионов квадратных метров будут построены в пяти округах Москвы по программе комплексного развития территорий.Речь идет о застройке 14 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий площадью более 244 гектаров, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По итогам торгов уже определены инвесторы, которые займутся редевелопментом, с ними заключены договора.По словам Ефимова, благодаря новым объектам в столице будет создано почти 54 тысячи рабочих мест. Общий объём инвестиций в проекты составят около 524 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 20 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221212/reorganizatsiya-1837630504.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: инвесторы реорганизуют 14 участков по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Учреждения образования, спорткомплексы, медицинские объекты, деловые и торговые центры общей площадью около 5,5 миллионов квадратных метров будут построены в пяти округах Москвы по программе комплексного развития территорий.
Речь идет о застройке 14 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий площадью более 244 гектаров, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По итогам торгов уже определены инвесторы, которые займутся редевелопментом, с ними заключены договора.
По словам Ефимова, благодаря новым объектам в столице будет создано почти 54 тысячи рабочих мест. Общий объём инвестиций в проекты составят около 524 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 20 миллиардов рублей.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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