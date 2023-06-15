https://ria.ru/20230615/investitsii-1878481375.html

В Ростове-на-Дону отметили рост инвестиционной активности

В Ростове-на-Дону отметили рост инвестиционной активности - РИА Новости, 15.06.2023

В Ростове-на-Дону отметили рост инвестиционной активности

Основные показатели инвестиционной активности в Ростове-на-Дону в текущем году демонстрируют положительную динамику, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:43

2023-06-15T21:43

2023-06-15T21:43

ростовская область

ростов-на-дону

октябрьский район

первомайский район

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Основные показатели инвестиционной активности в Ростове-на-Дону в текущем году демонстрируют положительную динамику, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на заседании Совета по инвестициям. "Отмечу, что в этом году основные показатели инвестиционной активности демонстрируют положительную динамику. Так, за первый квартал 2023 года по полному кругу предприятий и организаций объем инвестиций в основной капитал составил 29,3 миллиарда рублей. Крупные инвестпроекты сегодня реализуются во всех районах нашего города", - сказал он. В частности, на заседании обсудили доклады о четырех реализуемых в Ростове-на-Дону инвестпроектах. Один из них - строительство ландшафтно-спортивного парка "Победа" в Октябрьском районе города. Для активного отдыха на 2,3 гектара территории планируется обустроить крытую спортплощадку и спортивную площадку с зоной воркаут и ГТО, также универсальную площадку для баскетбола и волейбола, а также плавательный бассейн, детскую площадку с веревочным парком и скалодромом. Общий объем инвестиций в проект - 240 миллионов рублей, срок реализации запланирован на 2025 год. Для властей города важно, чтобы проект был не только выгоден бизнесу, но и доступен для ростовчан, поэтому горадминистрации еще предстоит работа по корректировке плана землепользования территорией, что может повлиять на срок реализации. Логвиненко получил в течение месяца структурным подразделениям проработать этот вопрос, чтобы с соответствующим предложением выйти на заседание городской Думы. Второй проект - строительство зернового терминала производительностью 1 миллион тонн зерновых грузов в год. Реализация второй очереди завершится уже в текущем году. Терминал размещен за пределами двухсотметровой водоохранной зоны, чтобы минимизировать негативное воздействие на Дон. Общий объем инвестиций в проект - 1,8 миллиарда рублей. Также в 2024 году в Первомайском районе города планируется построить торговое пространство "Площадка Маркет" на 15 тысячах квадратных метров. В строительном маркете нового поколения будут представлены не только товары и услуги для стройки и ремонта, склады открытого и закрытого типа, магазины разных форматов, но и офисы для дизайнеров, ателье, кафе, столовая. Объем инвестиций - 300 миллионов рублей. В следующем году планируется к реализации еще один инвестпроект - свои производственные возможности расширит ООО "БРОБОАТС". Компания реализует импортозамещающие проекты в области маломерного судостроения. Инвестор построит завод полного цикла по производству алюминиевых лодок и катамаранов, а также перенесет действующие мощности предприятия. Для этих целей сейчас ведется подбор участка. "Очевидно, реализация инвестпроектов дает свои преимущества для города - это развитие социальной инфраструктуры, бизнеса, сферы креативных индустрий, а еще создание новых рабочих мест и налоговые отчисления в бюджет", - заключил Логвиненко.

https://ria.ru/20230609/muzey-1877280635.html

https://ria.ru/20230515/ozdorovlenie-1871974344.html

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ростов-на-дону, октябрьский район, первомайский район , алексей логвиненко