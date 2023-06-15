https://ria.ru/20230615/investitsii-1878480779.html
Моор: "Сибинтел-Холдинг" инвестирует в Тюменскую область 30 млрд рублей
Моор: "Сибинтел-Холдинг" инвестирует в Тюменскую область 30 млрд рублей - РИА Новости, 15.06.2023
Моор: "Сибинтел-Холдинг" инвестирует в Тюменскую область 30 млрд рублей
Правительство Тюменской области и руководство компании "Сибинтел-Холдинг" подписали соглашение о намерениях по реализации на территории области инвестиционных... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:35
2023-06-15T21:35
2023-06-15T21:36
тюменская область
александр моор
тюмень
пмэф 2023
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ТЮМЕНЬ, 15 июн - РИА Новости. Правительство Тюменской области и руководство компании "Сибинтел-Холдинг" подписали соглашение о намерениях по реализации на территории области инвестиционных проектов общей стоимостью в 30 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. "Сибинтел-Холдинг" намерен инвестировать в экономику Тюменской области в ближайшие пять лет порядка тридцати миллиардов рублей. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов подписали с генеральным директором компании Владимиром Шевчиком", - сообщил Моор. Губернатор отметил, что у холдинга есть интересы в разных сферах экономики. В частности, компания планирует провести реконструкцию птицефабрики "Пышминская", расширить термальный комплекс Тюмени, заняться строительством туробъектов, логистическо-складского центра и объектов малой энергетики. По словам Моора, "в условиях, когда за инвестора внутри страны между регионами конкуренция возрастает, именно местные тюменские предприниматели помогают сохранить темпы развития экономики", в свою очередь, правительство региона готово оказать инвесторам всю необходимую поддержку.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878351484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр моор, тюмень, пмэф 2023
Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, ПМЭФ 2023
ТЮМЕНЬ, 15 июн - РИА Новости. Правительство Тюменской области и руководство компании "Сибинтел-Холдинг" подписали соглашение о намерениях по реализации на территории области инвестиционных проектов общей стоимостью в 30 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума.
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"Сибинтел-Холдинг" намерен инвестировать в экономику Тюменской области в ближайшие пять лет порядка тридцати миллиардов рублей. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов подписали с генеральным директором компании Владимиром Шевчиком", - сообщил Моор.
Губернатор отметил, что у холдинга есть интересы в разных сферах экономики. В частности, компания планирует провести реконструкцию птицефабрики "Пышминская", расширить термальный комплекс Тюмени
, заняться строительством туробъектов, логистическо-складского центра и объектов малой энергетики.
По словам Моора, "в условиях, когда за инвестора внутри страны между регионами конкуренция возрастает, именно местные тюменские предприниматели помогают сохранить темпы развития экономики", в свою очередь, правительство региона готово оказать инвесторам всю необходимую поддержку.