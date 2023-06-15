https://ria.ru/20230615/investitsii-1878480779.html

Моор: "Сибинтел-Холдинг" инвестирует в Тюменскую область 30 млрд рублей

Моор: "Сибинтел-Холдинг" инвестирует в Тюменскую область 30 млрд рублей - РИА Новости, 15.06.2023

Моор: "Сибинтел-Холдинг" инвестирует в Тюменскую область 30 млрд рублей

Правительство Тюменской области и руководство компании "Сибинтел-Холдинг" подписали соглашение о намерениях по реализации на территории области инвестиционных... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:35

2023-06-15T21:35

2023-06-15T21:36

тюменская область

александр моор

тюмень

пмэф 2023

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ТЮМЕНЬ, 15 июн - РИА Новости. Правительство Тюменской области и руководство компании "Сибинтел-Холдинг" подписали соглашение о намерениях по реализации на территории области инвестиционных проектов общей стоимостью в 30 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. "Сибинтел-Холдинг" намерен инвестировать в экономику Тюменской области в ближайшие пять лет порядка тридцати миллиардов рублей. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов подписали с генеральным директором компании Владимиром Шевчиком", - сообщил Моор. Губернатор отметил, что у холдинга есть интересы в разных сферах экономики. В частности, компания планирует провести реконструкцию птицефабрики "Пышминская", расширить термальный комплекс Тюмени, заняться строительством туробъектов, логистическо-складского центра и объектов малой энергетики. По словам Моора, "в условиях, когда за инвестора внутри страны между регионами конкуренция возрастает, именно местные тюменские предприниматели помогают сохранить темпы развития экономики", в свою очередь, правительство региона готово оказать инвесторам всю необходимую поддержку.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878351484.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, тюмень, пмэф 2023