https://ria.ru/20230615/investirovanie-1878270040.html

Чибис считает важным больше инвестировать в развитие городов в Арктике

Чибис считает важным больше инвестировать в развитие городов в Арктике - РИА Новости, 15.06.2023

Чибис считает важным больше инвестировать в развитие городов в Арктике

Города на Крайнем Севере должны развиваться с той же динамикой, что и столичные, чтобы люди оставались жить в Арктике и наращивать ее потенциал, для чего... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:29

2023-06-15T11:29

2023-06-15T12:40

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

арктика

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МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Города на Крайнем Севере должны развиваться с той же динамикой, что и столичные, чтобы люди оставались жить в Арктике и наращивать ее потенциал, для чего необходимо увеличивать федеральную поддержку, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Такое мнение глава региона высказал в ходе сессии "Новые возможности арктических городов", прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума. "Динамика развития городов в Арктической зоне должна соответствовать столичной, тогда люди будут стремиться жить на Севере. Важно реализовать механизм создания мастер-планов развития, определить опорные города Арктики и кратно увеличивать федеральную поддержку, к примеру – "единую субсидию", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона. Чибис отметил, что эти инициативы были внесены и поддержаны на рабочей группе Госсовета по развитию Арктики и после проработки будут направлены на рассмотрение федерального правительства. "Мы будем добиваться принятия этих решений. Увеличение федеральной поддержки для развития наших городов – это инвестиция в будущее Арктики, создание достойной социальной инфраструктуры", – подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что Мурманская область, которая полностью входит в Арктическую зону, за последние 4 года добилась серьезного экономического роста. Здесь созданы зоны, где бизнес может получить существенные налоговые льготы и различные преференции – АЗ РФ и ТОР "Столица Арктики". Их создание дало толчок быстрому росту количества реализуемых крупных инвестпроектов. Активно развивается транспортно-логистический узел как часть важнейшего для страны Севморпути – к концу года уже откроется рабочее движение по новой железнодорожной ветке. Кроме того, именно в Мурманской области реализуются и масштабные проекты компании "Новатэк" – плавучие заводы по сжижению газа. Будет реализован проект газификации. "Но сегодня главный вызов – кадры, люди, готовые постоянно жить и работать в суровых условиях, обладающие компетенциями для реализации масштабных планов развития. Вахтой мы эту задачу не решим, нужно создавать условия для жизни и образования. Чтобы люди хотели жить на Севере. И главная наша битва – за молодых", - подчеркнул Чибис. По его словам, молодежь уже сегодня принимает решение, будет ли она оставаться в Арктике, поэтому необходимо вкладывать в улучшение городов, населенных пунктов. "Также важно, чтобы люди понимали свою перспективу здесь, что они смогут учиться и работать на важных для страны проектах", – добавил губернатор. Глава региона напомнил, что в Мурманской области реализуется план развития – "На Севере – жить", созданный в соответствии с пожеланиями северян. Он также отметил, что важно поддержать арктические университеты. Ранее Андрей Чибис выступил с инициативой по формированию отдельных треков для вузов арктической зоны в части возможности их участия в программе "Приоритет – 2030", на прошедшем заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики о корректировке программы объявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

https://ria.ru/20230615/ipoteka-1878249438.html

https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878247681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, андрей чибис, арктика, экономика, пмэф, пмэф 2023