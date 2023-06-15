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Минюст намерен развивать закон об иноагентах - РИА Новости, 15.06.2023
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15:42 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/inoagenty-1878370507.html
Минюст намерен развивать закон об иноагентах
Минюст намерен развивать закон об иноагентах - РИА Новости, 15.06.2023
Минюст намерен развивать закон об иноагентах
Министерство юстиции РФ на фоне давлениях западных стран продолжит развивать закон об иностранных агентах, следует из доклада ведомства. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:42
2023-06-15T15:42
россия
константин чуйченко
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ на фоне давлениях западных стран продолжит развивать закон об иностранных агентах, следует из доклада ведомства. Доклад Минюста о деятельности иностранных агентов за прошлый год за подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко опубликован в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне. "По оценке Минюста России, в складывающихся условиях дальнейшего усиления внешнего давления на РФ со стороны западных стран, целесообразно на основе анализа правоприменительной практики продолжить развитие национального законодательства об иностранных агентах", - говорится в документе. Как именно министерство планирует развивать законодательства, в докладе не уточняется. Отдельно ведомство отмечает тенденцию к росту числа иноагентов на фоне предоставления им площадок "для продвижения мнений в интересах коллективного Запада", а также "организационно-методической и научно-технической помощи от иностранных источников".
https://ria.ru/20230614/inoagent-1877787794.html
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россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Константин Чуйченко, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст намерен развивать закон об иноагентах

Чуйченко: Минюст в условиях давления Запада собирается развивать закон об иноагентах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ на фоне давлениях западных стран продолжит развивать закон об иностранных агентах, следует из доклада ведомства.
Доклад Минюста о деятельности иностранных агентов за прошлый год за подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко опубликован в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.
«
"По оценке Минюста России, в складывающихся условиях дальнейшего усиления внешнего давления на РФ со стороны западных стран, целесообразно на основе анализа правоприменительной практики продолжить развитие национального законодательства об иностранных агентах", - говорится в документе.
Как именно министерство планирует развивать законодательства, в докладе не уточняется.
Отдельно ведомство отмечает тенденцию к росту числа иноагентов на фоне предоставления им площадок "для продвижения мнений в интересах коллективного Запада", а также "организационно-методической и научно-технической помощи от иностранных источников".
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