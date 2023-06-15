https://ria.ru/20230615/inoagenty-1878370507.html

Минюст намерен развивать закон об иноагентах

Минюст намерен развивать закон об иноагентах - РИА Новости, 15.06.2023

Минюст намерен развивать закон об иноагентах

Министерство юстиции РФ на фоне давлениях западных стран продолжит развивать закон об иностранных агентах, следует из доклада ведомства. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:42

2023-06-15T15:42

2023-06-15T15:42

россия

константин чуйченко

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ на фоне давлениях западных стран продолжит развивать закон об иностранных агентах, следует из доклада ведомства. Доклад Минюста о деятельности иностранных агентов за прошлый год за подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко опубликован в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне. "По оценке Минюста России, в складывающихся условиях дальнейшего усиления внешнего давления на РФ со стороны западных стран, целесообразно на основе анализа правоприменительной практики продолжить развитие национального законодательства об иностранных агентах", - говорится в документе. Как именно министерство планирует развивать законодательства, в докладе не уточняется. Отдельно ведомство отмечает тенденцию к росту числа иноагентов на фоне предоставления им площадок "для продвижения мнений в интересах коллективного Запада", а также "организационно-методической и научно-технической помощи от иностранных источников".

https://ria.ru/20230614/inoagent-1877787794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, константин чуйченко, министерство юстиции рф (минюст россии)