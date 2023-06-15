https://ria.ru/20230615/inoagenty-1878323011.html

Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов

Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов - РИА Новости, 15.06.2023

Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечисляло деньги некоммерческим организациям, включенным в РФ в реестр иноагентов, сумма за прошлый год... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:39

2023-06-15T13:39

2023-06-15T13:54

россия

оон

министерство юстиции рф (минюст россии)

константин чуйченко

госдума рф

швейцария

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечисляло деньги некоммерческим организациям, включенным в РФ в реестр иноагентов, сумма за прошлый год превышает 55 миллионов рублей, следует из доклада Минюста о деятельности иностранных агентов.Документ за подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко опубликован в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (Швейцария) с 55,3 миллиона рублей заняло в докладе второе место в тройке самых крупных перечислений НКО-иноагентам в прошлом году. В 2021 году управление перевело таким НКО 25,8 миллиона.The Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria и OAK Foundation (обе – тоже Швейцария) перевели в 2022 году 203,1 миллиона и 36,3 миллиона рублей соответственно.

https://ria.ru/20230615/proverka-1878260734.html

россия

швейцария

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оон, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, госдума рф, швейцария