https://ria.ru/20230615/inoagenty-1878323011.html
Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов
Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов - РИА Новости, 15.06.2023
Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечисляло деньги некоммерческим организациям, включенным в РФ в реестр иноагентов, сумма за прошлый год... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:39
2023-06-15T13:39
2023-06-15T13:54
россия
оон
министерство юстиции рф (минюст россии)
константин чуйченко
госдума рф
швейцария
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечисляло деньги некоммерческим организациям, включенным в РФ в реестр иноагентов, сумма за прошлый год превышает 55 миллионов рублей, следует из доклада Минюста о деятельности иностранных агентов.Документ за подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко опубликован в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (Швейцария) с 55,3 миллиона рублей заняло в докладе второе место в тройке самых крупных перечислений НКО-иноагентам в прошлом году. В 2021 году управление перевело таким НКО 25,8 миллиона.The Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria и OAK Foundation (обе – тоже Швейцария) перевели в 2022 году 203,1 миллиона и 36,3 миллиона рублей соответственно.
https://ria.ru/20230615/proverka-1878260734.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, госдума рф, швейцария
Россия, ООН, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Константин Чуйченко, Госдума РФ, Швейцария
Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов
Минюст: управление верховного комиссара ООН по беженцам спонсировало НКО-иноагентов