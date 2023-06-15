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Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов - РИА Новости, 15.06.2023
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13:39 15.06.2023 (обновлено: 13:54 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/inoagenty-1878323011.html
Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов
Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов - РИА Новости, 15.06.2023
Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечисляло деньги некоммерческим организациям, включенным в РФ в реестр иноагентов, сумма за прошлый год... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:39
2023-06-15T13:54
россия
оон
министерство юстиции рф (минюст россии)
константин чуйченко
госдума рф
швейцария
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечисляло деньги некоммерческим организациям, включенным в РФ в реестр иноагентов, сумма за прошлый год превышает 55 миллионов рублей, следует из доклада Минюста о деятельности иностранных агентов.Документ за подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко опубликован в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (Швейцария) с 55,3 миллиона рублей заняло в докладе второе место в тройке самых крупных перечислений НКО-иноагентам в прошлом году. В 2021 году управление перевело таким НКО 25,8 миллиона.The Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria и OAK Foundation (обе – тоже Швейцария) перевели в 2022 году 203,1 миллиона и 36,3 миллиона рублей соответственно.
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россия, оон, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, госдума рф, швейцария
Россия, ООН, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Константин Чуйченко, Госдума РФ, Швейцария
Минюст: управление верховного комиссара ООН спонсировало иноагентов

Минюст: управление верховного комиссара ООН по беженцам спонсировало НКО-иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев перечисляло деньги некоммерческим организациям, включенным в РФ в реестр иноагентов, сумма за прошлый год превышает 55 миллионов рублей, следует из доклада Минюста о деятельности иностранных агентов.
Документ за подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко опубликован в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (Швейцария) с 55,3 миллиона рублей заняло в докладе второе место в тройке самых крупных перечислений НКО-иноагентам в прошлом году. В 2021 году управление перевело таким НКО 25,8 миллиона.
The Global Fund to fight Aids Tuberculosis and Malaria и OAK Foundation (обе – тоже Швейцария) перевели в 2022 году 203,1 миллиона и 36,3 миллиона рублей соответственно.
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Вчера, 11:13
 
РоссияООНМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Константин ЧуйченкоГосдума РФШвейцария
 
 
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