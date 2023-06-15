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ПСБ представил индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян

ПСБ представил индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ представил индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян

Новый индекс, измеряющий вовлеченность населения в сферу сбережений и инвестиций, представил ПСБ совместно с НИФИ Минфина в рамках ПМЭФ-2023, передает... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:46

2023-06-15T18:46

2023-06-15T18:46

пмэф-2023

экономика

псб (банк псб)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Новый индекс, измеряющий вовлеченность населения в сферу сбережений и инвестиций, представил ПСБ совместно с НИФИ Минфина в рамках ПМЭФ-2023, передает корреспондент РИА Новости.Согласно данным, которые озвучила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, основной показатель индекса инвестиционно-сберегательной активности россиян (ИСИАР) составил 54 пункта из 100 возможных."Полученные данные свидетельствуют об открытой возможности существенного увеличения инвестиционно-сберегательной активности россиян, а для этого необходимо развитие финансовой грамотности", - сказала Подгузова.Исследование также показало, что открытие сберегательного счета или вклада в банке является самым популярным среди россиян способом сбережения и инвестирования — его использовали 34% респондентов. Далее идет покупка валюты (19%), недвижимости (18%), золота и драгоценных металлов (12%). И только 19% опрошенных имеют брокерский счет."Активность населения играет важную роль в развитии национальной экономики. Поэтому важно понимать, какие процессы идут в этой сфере, насколько граждане склонны к сбережениям и инвестициям, и как эта деятельность идет в регионах страны. И первое исследование в рамках индекса показало потребность общества в консультационных и обучающих услугах, которые бы позволили гражданам России рационально распоряжаться средствами, выбирая правильные инструменты сбережения, а также ориентироваться в инвестиционных продуктах. Надеюсь, этот индекс будет полезен не только для населения, но также для бизнеса и для государственных институтов", - отметила вице-президент ПСБ.По словам Подгузовой, для повышения общего уровня сберегательно-инвестиционной активности необходимо взаимодействие государственных и коммерческих структур при разработке специализированных программ. Также потребуется вывод на рынок новых продуктов, ориентированных на узкие целевые аудитории."Например, чтобы повысить уровень доверия к финансовым или инвестиционным организациям, стоит обратить внимание на женщин как на сегмент рациональных и осторожных потенциальных инвесторов, и способствовать росту их информированности о возможностях на инвестиционных рынках. В целом создание имиджа финансовых организаций как надежных институтов может способствовать сокращению доли тех, кто не делает никаких сбережений", - заключила Вера Подгузова.Согласно исследованию, каждый четвертый житель России (25%) имеет низкий уровень сберегательно-инвестиционной активности: редко делает накопления или не делает их вообще, а также не интересуется и не разбирается в инвестициях. Для каждого третьего (32%) характерен уровень ниже среднего. Это самая многочисленная группа, среди представителей которой распространены установки на сбережение, однако интереса к инвестиционным инструментам пока еще нет.Еще четверть населения (25%) демонстрирует средний уровень сберегательно-инвестиционной активности. Эта группа имеет устойчивые практики сбережения, хорошую информированность об инвестиционных способах накопления, демонстрирует интерес к ним, а также готовность активно сберегать и инвестировать в будущем. К самой продвинутой группе по уровню сберегательно-инвестиционной активности относятся 18% россиян. Это активные обладатели брокерских счетов и других инвестиционных продуктов, демонстрирующие верные инвестиционные установки, в том числе на долгосрочные вложения.Выше всего уровень сберегательно-инвестиционной активности у мужчин, представителей молодежи до 34 лет, жителей мегаполисов, городов с населением выше 1 млн, работающих россиян, имеющих высшее образование, "проактивных", имеющих установку и возможность откладывать, говорится в презентации.Как отметил директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров, индекс сберегательно-инвестиционной активности может стать важным индикатором в развитии финансовой культуры."Составляющие индекса довольно точно коррелируют с актуальными замерами уровня финансовой грамотности. Число россиян с высоким уровнем сберегательно-инвестиционной активности пока не превышает 20%. Примерно столько же людей в нашей стране обладают высоким уровнем финансовой грамотности. Наша задача - развивать на созданной базе финансового образования и просвещения именно продвинутые навыки и компетенции. Считаю, что на горизонте до 2030 года особый акцент нужно сделать на просветительской работе. Очень важно, чтобы люди могли свои заработанные деньги сохранять и приумножать", - сказал глава НИФИ.

https://ria.ru/20230615/psb-1878385901.html

https://ria.ru/20230615/psb-1878377125.html

https://ria.ru/20230615/proekty-1878331807.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, псб (банк псб)