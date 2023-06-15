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В Приморье распределят гранты "Агростартап" среди начинающих фермеров - РИА Новости, 15.06.2023
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12:52 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/granty-1878302652.html
В Приморье распределят гранты "Агростартап" среди начинающих фермеров
В Приморье распределят гранты "Агростартап" среди начинающих фермеров - РИА Новости, 15.06.2023
В Приморье распределят гранты "Агростартап" среди начинающих фермеров
Начинающие фермеры могут получить до 7 миллионов рублей на развитие молочного или мясного животноводства в Приморье, прием заявок на грант "Агростартап"... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:52
2023-06-15T12:52
приморский край
олег кожемяко
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Начинающие фермеры могут получить до 7 миллионов рублей на развитие молочного или мясного животноводства в Приморье, прием заявок на грант "Агростартап" стартует 16 июня, сообщает правительство Приморского края.Как уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этом году грантовая поддержка начинающим фермерам составит около 45 миллионов рублей. Основные требования к претенденту: прописка в сельской местности и наличие бизнес-плана."Крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели могут получить на развитие молочного или мясного животноводства 7 миллионов рублей, на другие направления сельского хозяйства – 5 миллионов рублей. Это позволит хозяйствам увеличить объемы производства и реализации сельхозпродукции, а также успешно выполнить показатели представленных бизнес-планов", – подчеркнули в ведомстве.Заявки на грант "Агростартап" принимаются с 16 июня по 17 июля. Данный грант предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Губернатор края Олег Кожемяко ранее заявил, что отрасль сельского хозяйства формирует продовольственную безопасность региона. Для приморских аграриев в условиях санкций предусмотрено около 40 различных мер государственной поддержки.
https://ria.ru/20230530/priamure-1874970844.html
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приморский край, олег кожемяко
Приморский край, Олег Кожемяко

В Приморье распределят гранты "Агростартап" среди начинающих фермеров

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Начинающие фермеры могут получить до 7 миллионов рублей на развитие молочного или мясного животноводства в Приморье, прием заявок на грант "Агростартап" стартует 16 июня, сообщает правительство Приморского края.
Как уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этом году грантовая поддержка начинающим фермерам составит около 45 миллионов рублей. Основные требования к претенденту: прописка в сельской местности и наличие бизнес-плана.
"Крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели могут получить на развитие молочного или мясного животноводства 7 миллионов рублей, на другие направления сельского хозяйства – 5 миллионов рублей. Это позволит хозяйствам увеличить объемы производства и реализации сельхозпродукции, а также успешно выполнить показатели представленных бизнес-планов", – подчеркнули в ведомстве.
Заявки на грант "Агростартап" принимаются с 16 июня по 17 июля. Данный грант предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Губернатор края Олег Кожемяко ранее заявил, что отрасль сельского хозяйства формирует продовольственную безопасность региона. Для приморских аграриев в условиях санкций предусмотрено около 40 различных мер государственной поддержки.
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