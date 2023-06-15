https://ria.ru/20230615/granty-1878302652.html

В Приморье распределят гранты "Агростартап" среди начинающих фермеров

В Приморье распределят гранты "Агростартап" среди начинающих фермеров - РИА Новости, 15.06.2023

В Приморье распределят гранты "Агростартап" среди начинающих фермеров

Начинающие фермеры могут получить до 7 миллионов рублей на развитие молочного или мясного животноводства в Приморье, прием заявок на грант "Агростартап"... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:52

2023-06-15T12:52

2023-06-15T12:52

приморский край

олег кожемяко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Начинающие фермеры могут получить до 7 миллионов рублей на развитие молочного или мясного животноводства в Приморье, прием заявок на грант "Агростартап" стартует 16 июня, сообщает правительство Приморского края.Как уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этом году грантовая поддержка начинающим фермерам составит около 45 миллионов рублей. Основные требования к претенденту: прописка в сельской местности и наличие бизнес-плана."Крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели могут получить на развитие молочного или мясного животноводства 7 миллионов рублей, на другие направления сельского хозяйства – 5 миллионов рублей. Это позволит хозяйствам увеличить объемы производства и реализации сельхозпродукции, а также успешно выполнить показатели представленных бизнес-планов", – подчеркнули в ведомстве.Заявки на грант "Агростартап" принимаются с 16 июня по 17 июля. Данный грант предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Губернатор края Олег Кожемяко ранее заявил, что отрасль сельского хозяйства формирует продовольственную безопасность региона. Для приморских аграриев в условиях санкций предусмотрено около 40 различных мер государственной поддержки.

https://ria.ru/20230530/priamure-1874970844.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

приморский край, олег кожемяко