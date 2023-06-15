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В Гонконге арестовали женщину по подозрению в убийстве голубя - РИА Новости, 15.06.2023
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14:13 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/gonkong-1878335255.html
В Гонконге арестовали женщину по подозрению в убийстве голубя
В Гонконге арестовали женщину по подозрению в убийстве голубя - РИА Новости, 15.06.2023
В Гонконге арестовали женщину по подозрению в убийстве голубя
Полиция Гонконга в четверг арестовала 58-летнюю жительницу мегаполиса по подозрению в убийстве голубя, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:13
2023-06-15T14:13
в мире
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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга в четверг арестовала 58-летнюю жительницу мегаполиса по подозрению в убийстве голубя, пишет издание South China Morning Post. Полицейские обнаружили тело птицы недалеко от жилого комплекса после того, как им поступил звонок от прохожего, который утверждал, что женщина бросила голубя на землю. После предварительного расследования полиция арестовала 58-летнюю женщину за жестокое обращение с животными. Согласно гонконгскому законодательству, максимальная мера наказания за жестокое обращение с животными - штраф в размере 200 тысяч долларов и тюремное заключение сроком на три года.
https://ria.ru/20230601/lebed-1875592454.html
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в мире, гонконг
В мире, Гонконг
В Гонконге арестовали женщину по подозрению в убийстве голубя

SCMP: полиция Гонконга арестовала 58-летнюю женщину по подозрению в убийстве голубя

© AP Photo / Vincent YuПолицейские на улице Гонконга
Полицейские на улице Гонконга - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Vincent Yu
Полицейские на улице Гонконга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга в четверг арестовала 58-летнюю жительницу мегаполиса по подозрению в убийстве голубя, пишет издание South China Morning Post.
Полицейские обнаружили тело птицы недалеко от жилого комплекса после того, как им поступил звонок от прохожего, который утверждал, что женщина бросила голубя на землю.
После предварительного расследования полиция арестовала 58-летнюю женщину за жестокое обращение с животными.
Согласно гонконгскому законодательству, максимальная мера наказания за жестокое обращение с животными - штраф в размере 200 тысяч долларов и тюремное заключение сроком на три года.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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