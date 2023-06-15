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Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах - РИА Новости, 15.06.2023
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16:02 15.06.2023 (обновлено: 16:40 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/golikova-1878377238.html
Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах
Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах - РИА Новости, 15.06.2023
Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах
Минздрав РФ приступил к диспансеризации взрослого населения в новых российских регионах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:02
2023-06-15T16:40
россия
общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минздрав РФ приступил к диспансеризации взрослого населения в новых российских регионах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас Минздрав со всеми коллегами из регионов, федерального центра запустил взрослую диспансеризацию по российским стандартам, исходя из того, что необходимо. Самое главное – как потом организовать маршрутизацию оказания медицинской помощи тех пациентов, которые будут выявлены с точки зрения ее оказания", - сказала она.Что касается детской диспансеризации, то, как напомнила Голикова, она уже завершена, но идет работа по единичным обращениям.
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россия, общество, татьяна голикова
Россия, Общество, Татьяна Голикова
Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах

Голикова: Минздрав приступил к диспансеризации взрослого населения в новых регионах

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минздрав РФ приступил к диспансеризации взрослого населения в новых российских регионах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас Минздрав со всеми коллегами из регионов, федерального центра запустил взрослую диспансеризацию по российским стандартам, исходя из того, что необходимо. Самое главное – как потом организовать маршрутизацию оказания медицинской помощи тех пациентов, которые будут выявлены с точки зрения ее оказания", - сказала она.
Что касается детской диспансеризации, то, как напомнила Голикова, она уже завершена, но идет работа по единичным обращениям.
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РоссияОбществоТатьяна Голикова
 
 
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