https://ria.ru/20230615/golikova-1878377238.html
Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах
Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах - РИА Новости, 15.06.2023
Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах
Минздрав РФ приступил к диспансеризации взрослого населения в новых российских регионах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:02
2023-06-15T16:02
2023-06-15T16:40
россия
общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минздрав РФ приступил к диспансеризации взрослого населения в новых российских регионах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас Минздрав со всеми коллегами из регионов, федерального центра запустил взрослую диспансеризацию по российским стандартам, исходя из того, что необходимо. Самое главное – как потом организовать маршрутизацию оказания медицинской помощи тех пациентов, которые будут выявлены с точки зрения ее оказания", - сказала она.Что касается детской диспансеризации, то, как напомнила Голикова, она уже завершена, но идет работа по единичным обращениям.
https://ria.ru/20230427/dispanserizatsiya-1868145362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, татьяна голикова
Россия, Общество, Татьяна Голикова
Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах
Голикова: Минздрав приступил к диспансеризации взрослого населения в новых регионах
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минздрав РФ приступил к диспансеризации взрослого населения в новых российских регионах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас Минздрав со всеми коллегами из регионов, федерального центра запустил взрослую диспансеризацию по российским стандартам, исходя из того, что необходимо. Самое главное – как потом организовать маршрутизацию оказания медицинской помощи тех пациентов, которые будут выявлены с точки зрения ее оказания", - сказала она.
Что касается детской диспансеризации, то, как напомнила Голикова, она уже завершена, но идет работа по единичным обращениям.
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