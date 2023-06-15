https://ria.ru/20230615/golikova-1878377238.html

Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах

Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах - РИА Новости, 15.06.2023

Минздрав начал диспансеризацию взрослых в новых регионах

Минздрав РФ приступил к диспансеризации взрослого населения в новых российских регионах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:02

2023-06-15T16:02

2023-06-15T16:40

россия

общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минздрав РФ приступил к диспансеризации взрослого населения в новых российских регионах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас Минздрав со всеми коллегами из регионов, федерального центра запустил взрослую диспансеризацию по российским стандартам, исходя из того, что необходимо. Самое главное – как потом организовать маршрутизацию оказания медицинской помощи тех пациентов, которые будут выявлены с точки зрения ее оказания", - сказала она.Что касается детской диспансеризации, то, как напомнила Голикова, она уже завершена, но идет работа по единичным обращениям.

https://ria.ru/20230427/dispanserizatsiya-1868145362.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, татьяна голикова