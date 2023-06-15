https://ria.ru/20230615/gaz-1878327909.html

Цены на газ в Европе выросли на 17 процентов

Цены на газ в Европе выросли на 17 процентов - РИА Новости, 15.06.2023

Цены на газ в Европе выросли на 17 процентов

Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг днем до 17 процентов, превысив отметку в 500 долларов за тысячу кубометров впервые с апреля, следует из данных... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:55

2023-06-15T13:55

2023-06-15T14:14

европа

нидерланды

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг днем до 17 процентов, превысив отметку в 500 долларов за тысячу кубометров впервые с апреля, следует из данных лондонской биржи ICE. По состоянию на 13:13 мск июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), растут на 17,3 процента, до 501,7 доллара за тысячу кубометров. Фьючерсы открыли торги у отметки 422,2 доллара за тысячу кубометров (-1,3 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 427,8 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров. Потом они стали расти. Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже одну тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20230522/gaz-1873299538.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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европа, нидерланды, экономика, цены на нефть