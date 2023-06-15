https://ria.ru/20230615/fpk-1878206220.html

В ФПК заявили, что оставят вагоны-рестораны в фирменных поездах

В ФПК заявили, что оставят вагоны-рестораны в фирменных поездах - РИА Новости, 15.06.2023

В ФПК заявили, что оставят вагоны-рестораны в фирменных поездах

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует полностью избавляться от вагонов-ресторанов - они останутся в фирменных поездах, специальных РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T05:14

2023-06-15T05:14

2023-06-15T07:07

пмэф-2023

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует полностью избавляться от вагонов-ресторанов - они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор перевозчика Владимир Пястолов. "Полностью избавляться от вагонов-ресторанов мы не планируем, такой цели нет. Они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах, где всю еду готовят из-под ножа профессионалы. Параллельно в поездах будет продолжено внедрение вагонов-бистро: к концу 2023 года на сети железных дорог их количество превысит 50", - рассказал Пястолов реализуемую концепцию в части питания. По его словам, в 2023 году питание в вагонах-бистро заказали более 150 тысяч человек. На отдельных маршрутах за один рейс обслуживали до 300 пассажиров. "В поездах, где нет вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, пассажиры тоже могут заказать горячее питание. В штабных вагонах для этого оборудованы специальные кухни, где блюда хранятся в морозильных камерах. Проводники разогревают их, сервируют и подают пассажирам. Пока такая возможность есть в двух фирменных поездах сообщением Екатеринбург – Сургут и Сургут – Москва", - напомнил Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд