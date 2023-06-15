В ФПК заявили, что оставят вагоны-рестораны в фирменных поездах

Гендиректор ФПК: полностью избавляться от вагонов-ресторанов не планируют
Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.
Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.
На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.
На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.
У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.
Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.
Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.
Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.
Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.
Участники Петербургского международного экономического форума.
Участники Петербургского международного экономического форума.
Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.
Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.
С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.
С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.
Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.
На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.
Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.
Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.
Участники Петербургского международного экономического форума.
Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".
Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.
С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.