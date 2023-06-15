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В ФПК заявили, что оставят вагоны-рестораны в фирменных поездах - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
05:14 15.06.2023 (обновлено: 07:07 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/fpk-1878206220.html
В ФПК заявили, что оставят вагоны-рестораны в фирменных поездах
В ФПК заявили, что оставят вагоны-рестораны в фирменных поездах - РИА Новости, 15.06.2023
В ФПК заявили, что оставят вагоны-рестораны в фирменных поездах
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует полностью избавляться от вагонов-ресторанов - они останутся в фирменных поездах, специальных РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T05:14
2023-06-15T07:07
пмэф-2023
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует полностью избавляться от вагонов-ресторанов - они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор перевозчика Владимир Пястолов. "Полностью избавляться от вагонов-ресторанов мы не планируем, такой цели нет. Они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах, где всю еду готовят из-под ножа профессионалы. Параллельно в поездах будет продолжено внедрение вагонов-бистро: к концу 2023 года на сети железных дорог их количество превысит 50", - рассказал Пястолов реализуемую концепцию в части питания. По его словам, в 2023 году питание в вагонах-бистро заказали более 150 тысяч человек. На отдельных маршрутах за один рейс обслуживали до 300 пассажиров. "В поездах, где нет вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, пассажиры тоже могут заказать горячее питание. В штабных вагонах для этого оборудованы специальные кухни, где блюда хранятся в морозильных камерах. Проводники разогревают их, сервируют и подают пассажирам. Пока такая возможность есть в двух фирменных поездах сообщением Екатеринбург – Сургут и Сургут – Москва", - напомнил Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В ФПК заявили, что оставят вагоны-рестораны в фирменных поездах

Гендиректор ФПК: полностью избавляться от вагонов-ресторанов не планируют

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВ вагоне-ресторане поезда
В вагоне-ресторане поезда - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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В вагоне-ресторане поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует полностью избавляться от вагонов-ресторанов - они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор перевозчика Владимир Пястолов.
«
"Полностью избавляться от вагонов-ресторанов мы не планируем, такой цели нет. Они останутся в фирменных поездах, специальных детских и туристических составах, где всю еду готовят из-под ножа профессионалы. Параллельно в поездах будет продолжено внедрение вагонов-бистро: к концу 2023 года на сети железных дорог их количество превысит 50", - рассказал Пястолов реализуемую концепцию в части питания.
По его словам, в 2023 году питание в вагонах-бистро заказали более 150 тысяч человек. На отдельных маршрутах за один рейс обслуживали до 300 пассажиров.
"В поездах, где нет вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, пассажиры тоже могут заказать горячее питание. В штабных вагонах для этого оборудованы специальные кухни, где блюда хранятся в морозильных камерах. Проводники разогревают их, сервируют и подают пассажирам. Пока такая возможность есть в двух фирменных поездах сообщением ЕкатеринбургСургут и Сургут – Москва", - напомнил Пястолов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
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