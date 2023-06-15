https://ria.ru/20230615/fotosessiya-pristroystvo-1878327096.html

В Москве пройдет благотворительная фотосессия-пристройство собак

В Москве пройдет благотворительная фотосессия-пристройство собак - РИА Новости, 15.06.2023

В Москве пройдет благотворительная фотосессия-пристройство собак

Фотосессия-пристройство собак из приютов пройдет 25 июня в Москве, ее проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят". РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:51

2023-06-15T13:51

2023-06-15T13:51

москва

фонд президентских грантов

общество

животные

бездомные животные

домашние животные

благотворительность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298339_0:224:2896:1853_1920x0_80_0_0_867fa3a92819b97df12a3d923eb4f5c1.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Фотосессия-пристройство собак из приютов пройдет 25 июня в Москве, ее проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".На мероприятии своих хозяев будут ждать десять собак, которые ищут дом. Под руководством опытных фотографов-анималистов Саши Харадзе и Егора Якушина посетители фотосессии смогут сделать фотографию с любым из десяти хвостатых героев и забрать нового друга домой.Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в фонде. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память.Во время фотосессии будет работать благотворительный маркет сувенирной продукции фонда "Собаки, которые любят" в поддержку бездомных животных. Также в этот день откроется пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Фотосессия-пристройство пройдет 25 июня с 12:00 до 17:00 в пространстве Lampa на Ткацкой в зале “Эдисон” по адресу: Москва, улица Ткацкая, д.5 стр.10. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, фонд президентских грантов, общество, животные, бездомные животные, домашние животные, благотворительность