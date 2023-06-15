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В Москве пройдет благотворительная фотосессия-пристройство собак - РИА Новости, 15.06.2023
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13:51 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/fotosessiya-pristroystvo-1878327096.html
В Москве пройдет благотворительная фотосессия-пристройство собак
В Москве пройдет благотворительная фотосессия-пристройство собак - РИА Новости, 15.06.2023
В Москве пройдет благотворительная фотосессия-пристройство собак
Фотосессия-пристройство собак из приютов пройдет 25 июня в Москве, ее проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят". РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:51
2023-06-15T13:51
москва
фонд президентских грантов
общество
животные
бездомные животные
домашние животные
благотворительность
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Фотосессия-пристройство собак из приютов пройдет 25 июня в Москве, ее проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".На мероприятии своих хозяев будут ждать десять собак, которые ищут дом. Под руководством опытных фотографов-анималистов Саши Харадзе и Егора Якушина посетители фотосессии смогут сделать фотографию с любым из десяти хвостатых героев и забрать нового друга домой.Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в фонде. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память.Во время фотосессии будет работать благотворительный маркет сувенирной продукции фонда "Собаки, которые любят" в поддержку бездомных животных. Также в этот день откроется пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Фотосессия-пристройство пройдет 25 июня с 12:00 до 17:00 в пространстве Lampa на Ткацкой в зале “Эдисон” по адресу: Москва, улица Ткацкая, д.5 стр.10. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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москва, фонд президентских грантов, общество, животные, бездомные животные, домашние животные, благотворительность
Москва, Фонд президентских грантов, Общество, Животные, бездомные животные, домашние животные, Благотворительность

В Москве пройдет благотворительная фотосессия-пристройство собак

© благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Афиша мероприятия "Собаки, которые любят"
Афиша мероприятия Собаки, которые любят
© благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Фотосессия-пристройство собак из приютов пройдет 25 июня в Москве, ее проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
На мероприятии своих хозяев будут ждать десять собак, которые ищут дом. Под руководством опытных фотографов-анималистов Саши Харадзе и Егора Якушина посетители фотосессии смогут сделать фотографию с любым из десяти хвостатых героев и забрать нового друга домой.
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
1 из 7
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
2 из 7
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
5 из 7
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
1 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
2 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
5 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в фонде. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память.
Во время фотосессии будет работать благотворительный маркет сувенирной продукции фонда "Собаки, которые любят" в поддержку бездомных животных. Также в этот день откроется пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Фотосессия-пристройство пройдет 25 июня с 12:00 до 17:00 в пространстве Lampa на Ткацкой в зале “Эдисон” по адресу: Москва, улица Ткацкая, д.5 стр.10.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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МоскваФонд президентских грантовОбществоЖивотныебездомные животныедомашние животныеБлаготворительность
 
 
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