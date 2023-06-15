В Москве пройдет благотворительная фотосессия-пристройство собак
© благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Афиша мероприятия "Собаки, которые любят"
© благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Фотосессия-пристройство собак из приютов пройдет 25 июня в Москве, ее проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
На мероприятии своих хозяев будут ждать десять собак, которые ищут дом. Под руководством опытных фотографов-анималистов Саши Харадзе и Егора Якушина посетители фотосессии смогут сделать фотографию с любым из десяти хвостатых героев и забрать нового друга домой.
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
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© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
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© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
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© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фотосессия с собаками
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
1 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
2 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
5 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
Фотосессия с собаками
© Фото : благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в фонде. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память.
Во время фотосессии будет работать благотворительный маркет сувенирной продукции фонда "Собаки, которые любят" в поддержку бездомных животных. Также в этот день откроется пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Фотосессия-пристройство пройдет 25 июня с 12:00 до 17:00 в пространстве Lampa на Ткацкой в зале “Эдисон” по адресу: Москва, улица Ткацкая, д.5 стр.10.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.