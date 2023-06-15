https://ria.ru/20230615/finaktivy-1878307320.html

Группа ПСБ реализовала платформу Токеон для выпуска цифровых финактивов

Группа ПСБ реализовала платформу Токеон для выпуска цифровых финактивов - РИА Новости, 15.06.2023

Группа ПСБ реализовала платформу Токеон для выпуска цифровых финактивов

Банк России включил в реестр операторов информационных систем дочернюю компанию ПСБ — ООО "Токены". На ее платформе (работает под брендом Токеон) бизнес любого... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:02

2023-06-15T13:02

2023-06-15T13:02

пмэф-2023

экономика

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пмэф 2023

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк России включил в реестр операторов информационных систем дочернюю компанию ПСБ — ООО "Токены". На ее платформе (работает под брендом Токеон) бизнес любого масштаба может выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) и получать от инвесторов средства на развитие, сообщает ПСБ."Цифровые финансовые активы — это новый уровень технологического развития финансового рынка. Группа ПСБ в числе первых в России реализовала инфраструктуру для выпуска ЦФА и намерена широко использовать ее в рамках собственной экосистемы, открывая клиентам доступ к принципиально новым решениям для привлечения капитала и вложения средств. В отличие от классического рынка капитала, за выпуск и обращение ЦФА отвечает только оператор платформы, других финансовых посредников нет, что позволяет значительно сократить расходы на организацию и проведение сделок", — приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Токены" Максима Хрусталева.ПСБ планирует использовать платформу Токеон в рамках собственной деятельности. Подразделения банка будут выпускать на ней свои цифровые активы, а клиенты первыми получат доступ к инновационным инструментам. Кроме того, инфраструктура платформы будет доступна рыночным эмитентам — крупным компаниям, среднему и малому бизнесу, в том числе микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям. Юридические лица и ИП смогут токенизировать долговые обязательства, драгметаллы, сырье, материалы, свои продукты и услуги, недвижимость, интеллектуальную собственность и привлекать финансирование от инвесторов. В свою очередь, инвесторы с помощью ЦФА смогут расширить диверсификацию своих портфелей. За каждым ЦФА стоит конкретный эмитент, который несет определенные финансовые обязательства перед инвесторами. Также работа платформы контролируется Банком России.

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878123453.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, псб (банк псб), промсвязьбанк, пмэф, пмэф 2023