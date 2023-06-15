https://ria.ru/20230615/farmkompanii-1878370840.html

Эксперт: фармкомпании стран Ближнего Востока готовы сотрудничать с Россией

Эксперт: фармкомпании стран Ближнего Востока готовы сотрудничать с Россией - РИА Новости, 15.06.2023

Эксперт: фармкомпании стран Ближнего Востока готовы сотрудничать с Россией

Фармацевтические предприятия региона Ближнего Востока и Северной Африки открыты к двустороннему сотрудничеству с компаниями из РФ, невзирая на антироссийские... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:44

2023-06-15T15:44

2023-06-15T15:44

экономика

россия

ближний восток

северная африка

р-фарм

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Фармацевтические предприятия региона Ближнего Востока и Северной Африки открыты к двустороннему сотрудничеству с компаниями из РФ, невзирая на антироссийские санкции Запада, рассказала РИА Новости вице-президент по собственным брендам компании "Р-Фарм" Кира Иванова. В среду на площадке Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" был проведен Российско-алжирский деловой форум, в котором участвовало более 300 гостей, включая руководителей профильных министерств и ведомств, а также предпринимателей из двух стран. В церемонии открытия форума участвовал прибывший ранее с официальным визитом в Москву президент североафриканского государства Абдельмаджид Теббун. "Партнеры на территории MENA (регион Ближнего Востока и Северной Африки - ред.) открыты к двустороннему сотрудничеству и в меньшей степени... упоминают санкционное давление или какие-то вторичные санкции, которые могут повлиять на партнеров в нашем с ними взаимодействии", - сказала Иванова. Собеседница агентства отметила, что партнеры на рынках региона понимают особенности нынешней геополитической реальности, не позволяя ей влиять на доступ пациентов к необходимым медикаментам, что способствует более активному развитию взаимодействия с фармацевтическими компаниями Ближнего Востока и Северной Африки. "Сейчас с учетом геополитических реалий мы видим, что взаимодействие с локальными компаниями в регионе MENA может также более активно развиваться, чем было до этого", - добавила Иванова. Вице-президент компании "Р-Фарм" также добавила, что в портфеле у производителей фармацевтики в регионе MENA есть ряд инновационных продуктов, которые с недавних пор стали недоступными в Российской Федерации. "Российская Федерация довольно высокоразвита фармацевтически, и ключевые разработки лекарственных аппаратов во всех областях были до последнего момента доступны в России", - подчеркнула Иванова. Затронув тему возможной локализации производства российской фармацевтики на территории стран региона MENA, собеседница агентства отметила открытость со стороны компании "Р-Фарм" к глубокому сотрудничеству с компаниями из региона. "В настоящий момент это не очень активно развито, но мы открыты к передаче технологий, например, в страны региона MENA, начиная с того уровня локализации, который возможен в настоящий момент на территории этих стран", - добавила Иванова. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230615/aipm-1878210490.html

https://ria.ru/20230527/gvineya-1874489403.html

https://ria.ru/20230615/aipm-1878210338.html

россия

ближний восток

северная африка

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экономика, россия, ближний восток, северная африка, р-фарм, в мире