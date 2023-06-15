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За сутки из зоны подтополения в Херсонской области эвакуировали 277 человек - РИА Новости, 15.06.2023
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10:15 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/evakuatsiya-1878239452.html
За сутки из зоны подтополения в Херсонской области эвакуировали 277 человек
За сутки из зоны подтополения в Херсонской области эвакуировали 277 человек - РИА Новости, 15.06.2023
За сутки из зоны подтополения в Херсонской области эвакуировали 277 человек
С начала спасательной операции после разрушения Каховской ГЭС из зоны подтопления в Херсонской области эвакуировано 7,5 тысячи человек, в том числе 461 ребенок, РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:15
2023-06-15T10:15
россия
херсонская область
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. С начала спасательной операции после разрушения Каховской ГЭС из зоны подтопления в Херсонской области эвакуировано 7,5 тысячи человек, в том числе 461 ребенок, написал в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "За минувшие сутки из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, с начала спасательной операции — более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан", - сообщил Сальдо. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных, добавил он. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230614/stantsiya-1878161249.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, происшествия
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
За сутки из зоны подтополения в Херсонской области эвакуировали 277 человек

Сальдо заявил, что из зоны подтополения в Херсонской области эвакуировали 461 ребенка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВолонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления
Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. С начала спасательной операции после разрушения Каховской ГЭС из зоны подтопления в Херсонской области эвакуировано 7,5 тысячи человек, в том числе 461 ребенок, написал в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, с начала спасательной операции — более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан", - сообщил Сальдо.
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, заявил Балицкий
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В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных, добавил он.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РоссияХерсонская областьВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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