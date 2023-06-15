https://ria.ru/20230615/ekspert-1878862740.html

Онлайн-кинотеатры перестраиваются на семейный контент, заявил эксперт

Онлайн-кинотеатры перестраиваются на семейный контент, заявил эксперт - РИА Новости, 17.06.2023

Онлайн-кинотеатры перестраиваются на семейный контент, заявил эксперт

Онлайн-кинотеатры переходят от нишевых направлений к созданию семейного контента, сообщил заместитель генерального директора по производству СТС Медиа Максим... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-15T13:40

2023-06-15T13:40

2023-06-17T12:46

пмэф-2023

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Онлайн-кинотеатры переходят от нишевых направлений к созданию семейного контента, сообщил заместитель генерального директора по производству СТС Медиа Максим Рыбаков. "Сейчас и контент дорожает, зритель становится с каждым годом все избирательнее, насмотревшись зарубежных платформ. Чтобы производить хороший контент, нужны хорошие деньги, чтобы зарабатывать хорошие деньги платформам, им, конечно, нужно лицензировать продукт. Поэтому сейчас многие платформы перестраиваются от нишевых направлений и жанров и делают проекты с семейной аудиторией", - сказал Рыбаков во время обсуждения на тему "Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн также сказал, что примером такого проекта является новогоднее музыкальное шоу "VK под шубой", которое на январских праздниках показывали и на НТВ, и на СТС. "Сегодня уже в интернете производится большое количество продуктов, которые по качеству… выполняются как телевизионный продукт", - добавил Вайнштейн. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230519/otr-1872828086.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии