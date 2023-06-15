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Онлайн-кинотеатры перестраиваются на семейный контент, заявил эксперт - РИА Новости, 17.06.2023
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13:40 15.06.2023 (обновлено: 12:46 17.06.2023)
https://ria.ru/20230615/ekspert-1878862740.html
Онлайн-кинотеатры перестраиваются на семейный контент, заявил эксперт
Онлайн-кинотеатры перестраиваются на семейный контент, заявил эксперт - РИА Новости, 17.06.2023
Онлайн-кинотеатры перестраиваются на семейный контент, заявил эксперт
Онлайн-кинотеатры переходят от нишевых направлений к созданию семейного контента, сообщил заместитель генерального директора по производству СТС Медиа Максим... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-15T13:40
2023-06-17T12:46
пмэф-2023
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Онлайн-кинотеатры переходят от нишевых направлений к созданию семейного контента, сообщил заместитель генерального директора по производству СТС Медиа Максим Рыбаков. "Сейчас и контент дорожает, зритель становится с каждым годом все избирательнее, насмотревшись зарубежных платформ. Чтобы производить хороший контент, нужны хорошие деньги, чтобы зарабатывать хорошие деньги платформам, им, конечно, нужно лицензировать продукт. Поэтому сейчас многие платформы перестраиваются от нишевых направлений и жанров и делают проекты с семейной аудиторией", - сказал Рыбаков во время обсуждения на тему "Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн также сказал, что примером такого проекта является новогоднее музыкальное шоу "VK под шубой", которое на январских праздниках показывали и на НТВ, и на СТС. "Сегодня уже в интернете производится большое количество продуктов, которые по качеству… выполняются как телевизионный продукт", - добавил Вайнштейн. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023, Технологии
Онлайн-кинотеатры перестраиваются на семейный контент, заявил эксперт

Замглавы СТС Медиа: онлайн-кинотеатры перестраиваются на создание семейного контента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТелевизионный пульт
Телевизионный пульт - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Онлайн-кинотеатры переходят от нишевых направлений к созданию семейного контента, сообщил заместитель генерального директора по производству СТС Медиа Максим Рыбаков.
"Сейчас и контент дорожает, зритель становится с каждым годом все избирательнее, насмотревшись зарубежных платформ. Чтобы производить хороший контент, нужны хорошие деньги, чтобы зарабатывать хорошие деньги платформам, им, конечно, нужно лицензировать продукт. Поэтому сейчас многие платформы перестраиваются от нишевых направлений и жанров и делают проекты с семейной аудиторией", - сказал Рыбаков во время обсуждения на тему "Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн также сказал, что примером такого проекта является новогоднее музыкальное шоу "VK под шубой", которое на январских праздниках показывали и на НТВ, и на СТС.
"Сегодня уже в интернете производится большое количество продуктов, которые по качеству… выполняются как телевизионный продукт", - добавил Вайнштейн.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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