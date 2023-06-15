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Ефимов: заключен первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО - РИА Новости, 15.06.2023
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15:19 15.06.2023 (обновлено: 15:22 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/efimov-1878363326.html
Ефимов: заключен первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО
Ефимов: заключен первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО - РИА Новости, 15.06.2023
Ефимов: заключен первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО
Москва подписала в рамках ПМЭФ первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО, на которой в течении 5 лет инвестор должен построить 64 тысячи... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:19
2023-06-15T15:22
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва подписала в рамках ПМЭФ первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО, на которой в течении 5 лет инвестор должен построить 64 тысячи квадратных метров жилья и объект образования.Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, соответствующий договор заключен с правообладателем участка – ООО "Комбинат инновационных технологий – МонАрх".Участок площадью 11,65 гектара расположен в деревне Яковлево поселения Десеновское."Инвестиции в развитие территории оцениваются в 7,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта – в 33 миллиона рублей", - отметил Ефимов.Планируется, что все здания будут построены с применением инновационной технологии возведения и использованием сверхкрупногабаритных железобетонных модулей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: заключен первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва подписала в рамках ПМЭФ первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО, на которой в течении 5 лет инвестор должен построить 64 тысячи квадратных метров жилья и объект образования.
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, соответствующий договор заключен с правообладателем участка – ООО "Комбинат инновационных технологий – МонАрх".
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Ефимов: объемы производства обрабатывающих компаний выросли вдвое за 5 лет
Вчера, 13:22
Участок площадью 11,65 гектара расположен в деревне Яковлево поселения Десеновское.
"Инвестиции в развитие территории оцениваются в 7,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта – в 33 миллиона рублей", - отметил Ефимов.
Планируется, что все здания будут построены с применением инновационной технологии возведения и использованием сверхкрупногабаритных железобетонных модулей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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