https://ria.ru/20230615/efimov-1878363326.html

Ефимов: заключен первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО

Ефимов: заключен первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО - РИА Новости, 15.06.2023

Ефимов: заключен первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО

Москва подписала в рамках ПМЭФ первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО, на которой в течении 5 лет инвестор должен построить 64 тысячи... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:19

2023-06-15T15:19

2023-06-15T15:22

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москва подписала в рамках ПМЭФ первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО, на которой в течении 5 лет инвестор должен построить 64 тысячи квадратных метров жилья и объект образования.Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, соответствующий договор заключен с правообладателем участка – ООО "Комбинат инновационных технологий – МонАрх".Участок площадью 11,65 гектара расположен в деревне Яковлево поселения Десеновское."Инвестиции в развитие территории оцениваются в 7,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта – в 33 миллиона рублей", - отметил Ефимов.Планируется, что все здания будут построены с применением инновационной технологии возведения и использованием сверхкрупногабаритных железобетонных модулей.

https://ria.ru/20230615/efimov-1878315779.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)