https://ria.ru/20230615/efimov-1878315779.html

Ефимов: объемы производства обрабатывающих компаний выросли вдвое за 5 лет

Ефимов: объемы производства обрабатывающих компаний выросли вдвое за 5 лет - РИА Новости, 15.06.2023

Ефимов: объемы производства обрабатывающих компаний выросли вдвое за 5 лет

Московская обрабатывающая промышленность успешно решает задачи импортозамещения, за первые четыре месяца 2023 года производство выросло на 8,5% по сравнению с... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:22

2023-06-15T13:22

2023-06-15T13:22

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская обрабатывающая промышленность успешно решает задачи импортозамещения, за первые четыре месяца 2023 года производство выросло на 8,5% по сравнению с январем–апрелем прошлого года, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Всего же за последние 5 лет объемы производства столичных обрабатывающих компаний выросли вдвое. "В частности, за этот период объем производства продовольственной отрасли вырос в 4,4 раза, электрического оборудования – 2,8 раза, медицинских инструментов и оборудования – в 2 раза, фармацевтической – 1,4 раза", – сказал Ефимов.В Москве расположено свыше 3,5 тысячи промплощадок. Производством продуктов питания занимаются более 250 предприятий, столько же занято в легкой промышленности, свыше 200 выпускают лекарства и медоборудование, в столичном машиностроении работают около 200 предприятий, в сфере микроэлектроники – 48.

https://ria.ru/20230615/predpriyatiya-1878168118.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)