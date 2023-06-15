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Ефимов: объемы производства обрабатывающих компаний выросли вдвое за 5 лет
Ефимов: объемы производства обрабатывающих компаний выросли вдвое за 5 лет - РИА Новости, 15.06.2023
Ефимов: объемы производства обрабатывающих компаний выросли вдвое за 5 лет
Московская обрабатывающая промышленность успешно решает задачи импортозамещения, за первые четыре месяца 2023 года производство выросло на 8,5% по сравнению с... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:22
2023-06-15T13:22
2023-06-15T13:22
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская обрабатывающая промышленность успешно решает задачи импортозамещения, за первые четыре месяца 2023 года производство выросло на 8,5% по сравнению с январем–апрелем прошлого года, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Всего же за последние 5 лет объемы производства столичных обрабатывающих компаний выросли вдвое. "В частности, за этот период объем производства продовольственной отрасли вырос в 4,4 раза, электрического оборудования – 2,8 раза, медицинских инструментов и оборудования – в 2 раза, фармацевтической – 1,4 раза", – сказал Ефимов.В Москве расположено свыше 3,5 тысячи промплощадок. Производством продуктов питания занимаются более 250 предприятий, столько же занято в легкой промышленности, свыше 200 выпускают лекарства и медоборудование, в столичном машиностроении работают около 200 предприятий, в сфере микроэлектроники – 48.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская обрабатывающая промышленность успешно решает задачи импортозамещения, за первые четыре месяца 2023 года производство выросло на 8,5% по сравнению с январем–апрелем прошлого года, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего же за последние 5 лет объемы производства столичных обрабатывающих компаний выросли вдвое. "В частности, за этот период объем производства продовольственной отрасли вырос в 4,4 раза, электрического оборудования – 2,8 раза, медицинских инструментов и оборудования – в 2 раза, фармацевтической – 1,4 раза", – сказал Ефимов
.
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В Москве расположено свыше 3,5 тысячи промплощадок. Производством продуктов питания занимаются более 250 предприятий, столько же занято в легкой промышленности, свыше 200 выпускают лекарства и медоборудование, в столичном машиностроении работают около 200 предприятий, в сфере микроэлектроники – 48.