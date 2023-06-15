https://ria.ru/20230615/dorogi-1878317104.html

Путин выразил надежду на сохранение динамики работ по ремонту дорог

Путин выразил надежду на сохранение динамики работ по ремонту дорог - РИА Новости, 15.06.2023

Путин выразил надежду на сохранение динамики работ по ремонту дорог

Президент России Владимир Путин заявил, что в России в прошлом году отремонтировано 6,2 тысяч километров федеральных и 20 тысяч километров региональных дорог, и РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:26

2023-06-15T13:26

2023-06-15T14:21

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России в прошлом году отремонтировано 6,2 тысяч километров федеральных и 20 тысяч километров региональных дорог, и выразил надежду, что такая динамика будет сохранена и в будущем "Так только в прошлом году было отремонтировано порядка 6 тысяч 200 километров федеральных трасс и 20 тысяч километров региональных… Рассчитываю что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем. База для этого создана хорошая", - сказал президент по видеосвязи во время церемонии открытия участка трассы М-4 "Дон".Российский президент добавил, что все планы в дорожном строительстве в России будут реализованы."Создание новых трасс – это важный вклад в расширение перспективных международных транспортных коридоров, развитие выгодных транзитных маршрутов, системы логистики и, конечно, межрегиональной кооперации… Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты, все планы будут реализованы", - сказал Путин.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия