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Путин выразил надежду на сохранение динамики работ по ремонту дорог - РИА Новости, 15.06.2023
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13:26 15.06.2023 (обновлено: 14:21 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/dorogi-1878317104.html
Путин выразил надежду на сохранение динамики работ по ремонту дорог
Путин выразил надежду на сохранение динамики работ по ремонту дорог - РИА Новости, 15.06.2023
Путин выразил надежду на сохранение динамики работ по ремонту дорог
Президент России Владимир Путин заявил, что в России в прошлом году отремонтировано 6,2 тысяч километров федеральных и 20 тысяч километров региональных дорог, и РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:26
2023-06-15T14:21
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России в прошлом году отремонтировано 6,2 тысяч километров федеральных и 20 тысяч километров региональных дорог, и выразил надежду, что такая динамика будет сохранена и в будущем &quot;Так только в прошлом году было отремонтировано порядка 6 тысяч 200 километров федеральных трасс и 20 тысяч километров региональных… Рассчитываю что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем. База для этого создана хорошая&quot;, - сказал президент по видеосвязи во время церемонии открытия участка трассы М-4 &quot;Дон&quot;.Российский президент добавил, что все планы в дорожном строительстве в России будут реализованы."Создание новых трасс – это важный вклад в расширение перспективных международных транспортных коридоров, развитие выгодных транзитных маршрутов, системы логистики и, конечно, межрегиональной кооперации… Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты, все планы будут реализованы", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин выразил надежду на сохранение динамики работ по ремонту дорог

Президент Путин надеется, что высокая динамика работ по ремонту дорог в России сохранится

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин работает в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин работает в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин работает в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России в прошлом году отремонтировано 6,2 тысяч километров федеральных и 20 тысяч километров региональных дорог, и выразил надежду, что такая динамика будет сохранена и в будущем
«

"Так только в прошлом году было отремонтировано порядка 6 тысяч 200 километров федеральных трасс и 20 тысяч километров региональных… Рассчитываю что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем. База для этого создана хорошая", - сказал президент по видеосвязи во время церемонии открытия участка трассы М-4 "Дон".

Российский президент добавил, что все планы в дорожном строительстве в России будут реализованы.
"Создание новых трасс – это важный вклад в расширение перспективных международных транспортных коридоров, развитие выгодных транзитных маршрутов, системы логистики и, конечно, межрегиональной кооперации… Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты, все планы будут реализованы", - сказал Путин.
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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