https://ria.ru/20230615/donetsk-1878376497.html

Часть Донецка осталась без электроснабжения

Часть Донецка осталась без электроснабжения - РИА Новости, 15.06.2023

Часть Донецка осталась без электроснабжения

Обесточен ряд районов Донецка, без электроснабжения остались 19 тысяч абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:59

2023-06-15T15:59

2023-06-15T15:59

происшествия

донецк

петровский район

жкх

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Обесточен ряд районов Донецка, без электроснабжения остались 19 тысяч абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Часть Кировского и Петровского районов временно обесточены. Без электроснабжения 51 трансформаторная подстанция, электроэнергию не получают 19 029 абонентов", - написал Кулемзин. Мэр Донецка отметил, что причина аварии устанавливается.

https://ria.ru/20230515/dnr-1871924829.html

донецк

петровский район

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происшествия, донецк, петровский район, жкх, алексей кулемзин (донецк)