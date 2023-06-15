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Часть Донецка осталась без электроснабжения - РИА Новости, 15.06.2023
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15:59 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/donetsk-1878376497.html
Часть Донецка осталась без электроснабжения
Часть Донецка осталась без электроснабжения - РИА Новости, 15.06.2023
Часть Донецка осталась без электроснабжения
Обесточен ряд районов Донецка, без электроснабжения остались 19 тысяч абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:59
2023-06-15T15:59
происшествия
донецк
петровский район
жкх
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Обесточен ряд районов Донецка, без электроснабжения остались 19 тысяч абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Часть Кировского и Петровского районов временно обесточены. Без электроснабжения 51 трансформаторная подстанция, электроэнергию не получают 19 029 абонентов", - написал Кулемзин. Мэр Донецка отметил, что причина аварии устанавливается.
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донецк
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происшествия, донецк, петровский район, жкх, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Петровский район, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк)
Часть Донецка осталась без электроснабжения

Мэр Кулемзин: в Донецке 19029 абонентов остались без электроснабжения

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Обесточен ряд районов Донецка, без электроснабжения остались 19 тысяч абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"Часть Кировского и Петровского районов временно обесточены. Без электроснабжения 51 трансформаторная подстанция, электроэнергию не получают 19 029 абонентов", - написал Кулемзин.
Мэр Донецка отметил, что причина аварии устанавливается.
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ПроисшествияДонецкПетровский районЖКХАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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