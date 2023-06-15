https://ria.ru/20230615/donetsk-1878376497.html
Часть Донецка осталась без электроснабжения
Часть Донецка осталась без электроснабжения - РИА Новости, 15.06.2023
Часть Донецка осталась без электроснабжения
Обесточен ряд районов Донецка, без электроснабжения остались 19 тысяч абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:59
2023-06-15T15:59
2023-06-15T15:59
происшествия
донецк
петровский район
жкх
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Обесточен ряд районов Донецка, без электроснабжения остались 19 тысяч абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Часть Кировского и Петровского районов временно обесточены. Без электроснабжения 51 трансформаторная подстанция, электроэнергию не получают 19 029 абонентов", - написал Кулемзин. Мэр Донецка отметил, что причина аварии устанавливается.
https://ria.ru/20230515/dnr-1871924829.html
донецк
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f8c3a1f05197e9c533c035e43f8c11a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, петровский район, жкх, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Донецк, Петровский район, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк)
Часть Донецка осталась без электроснабжения
Мэр Кулемзин: в Донецке 19029 абонентов остались без электроснабжения