https://ria.ru/20230615/dogovor-1878381490.html

Ефимов: Москва заключила договор на КРТ участков промзоны "Вагоноремонт"

Ефимов: Москва заключила договор на КРТ участков промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 15.06.2023

Ефимов: Москва заключила договор на КРТ участков промзоны "Вагоноремонт"

Инвестор вложит около 25 миллиардов рублей в течение 6 лет в комплексное развитие участка № 17, 18 бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунине, где... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:14

2023-06-15T16:14

2023-06-15T16:14

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инвестор вложит около 25 миллиардов рублей в течение 6 лет в комплексное развитие участка № 17, 18 бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунине, где будет построено почти 298 тысяч квадратных метров жилой, общественно-деловой, научно-производственной и другой недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Подписание с инвестором соответствующего договора состоялось в рамках ПМЭФ. Редевелопмент участка площадью 15,08 гектара осуществит победитель аукциона – ООО "Специализированный застройщик "Артстрой", входящий в группу компаний "Основа".По словам Ефимова, ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 миллиарда рублей. Комплексное развитие участка позволит создать свыше 4 тысяч новых рабочих мест.Этот проект - уже второй, реализуемый по программе комплексного развития территорий в промзоне "Вагоноремонт".По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, инвестору предстоит подготовить документацию по планировке территории и проектную документацию.

https://realty.ria.ru/20230615/krt-1878371832.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)