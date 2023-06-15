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Ефимов: Москва заключила договор на КРТ участков промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 15.06.2023
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16:14 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/dogovor-1878381490.html
Ефимов: Москва заключила договор на КРТ участков промзоны "Вагоноремонт"
Ефимов: Москва заключила договор на КРТ участков промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 15.06.2023
Ефимов: Москва заключила договор на КРТ участков промзоны "Вагоноремонт"
Инвестор вложит около 25 миллиардов рублей в течение 6 лет в комплексное развитие участка № 17, 18 бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунине, где... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:14
2023-06-15T16:14
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инвестор вложит около 25 миллиардов рублей в течение 6 лет в комплексное развитие участка № 17, 18 бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунине, где будет построено почти 298 тысяч квадратных метров жилой, общественно-деловой, научно-производственной и другой недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Подписание с инвестором соответствующего договора состоялось в рамках ПМЭФ. Редевелопмент участка площадью 15,08 гектара осуществит победитель аукциона – ООО "Специализированный застройщик "Артстрой", входящий в группу компаний "Основа".По словам Ефимова, ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 миллиарда рублей. Комплексное развитие участка позволит создать свыше 4 тысяч новых рабочих мест.Этот проект - уже второй, реализуемый по программе комплексного развития территорий в промзоне "Вагоноремонт".По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, инвестору предстоит подготовить документацию по планировке территории и проектную документацию.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва заключила договор на КРТ участков промзоны "Вагоноремонт"

© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инвестор вложит около 25 миллиардов рублей в течение 6 лет в комплексное развитие участка № 17, 18 бывшей промзоны "Вагоноремонт" в Восточном Дегунине, где будет построено почти 298 тысяч квадратных метров жилой, общественно-деловой, научно-производственной и другой недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Подписание с инвестором соответствующего договора состоялось в рамках ПМЭФ. Редевелопмент участка площадью 15,08 гектара осуществит победитель аукциона – ООО "Специализированный застройщик "Артстрой", входящий в группу компаний "Основа".
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Москва заключила первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО
Вчера, 15:46
По словам Ефимова, ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 миллиарда рублей. Комплексное развитие участка позволит создать свыше 4 тысяч новых рабочих мест.
Этот проект - уже второй, реализуемый по программе комплексного развития территорий в промзоне "Вагоноремонт".
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, инвестору предстоит подготовить документацию по планировке территории и проектную документацию.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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