https://ria.ru/20230615/dnr-1878317900.html

Советник Пушилина назвал четыре самых горячих направления в ДНР

Советник Пушилина назвал четыре самых горячих направления в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023

Советник Пушилина назвал четыре самых горячих направления в ДНР

На донецком участке фронта самыми горячими остаются Угледарское и Артемовское направления, а также Марьинка и Авдеевка, заявил в эфире Первого канала советник... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:28

2023-06-15T13:28

2023-06-15T14:21

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

авдеевка

россия

марьинка (донецкая область)

угледар

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На донецком участке фронта самыми горячими остаются Угледарское и Артемовское направления, а также Марьинка и Авдеевка, заявил в эфире Первого канала советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. "Противник на этих направлениях продолжает наращивать резервы, подтягивает туда силы. Как раз там регулярно устраивает попытки своего контрнаступления, таких небольших прорывов", — сказал он. По словам Гагина, украинские войска ежедневно пытаются наступать небольшими силами. Либо же по всей линии фронта работают диверсионно-разведывательные группы. Российские силы все атаки купируют, отметил он. "Активно работает ПВО, и очень активно сейчас работает наша разведка вместе с авиацией. <…> Налажено очень грамотное взаимодействие родов войск, это разведка, пехота, авиация, артиллерия. Благодаря информации разведки авиация регулярно поражает объекты в глубине тыла врага. При этом многие резервы, которые он подтягивает к фронту, они просто не доезжают до фронта", — добавил советник руководителя ДНР. Контрнаступление сказывается на мирных жителях, рассказал также Гагин. "Ежедневно продолжаются обстрелы всех прифронтовых городов, населенных пунктов. И прежде всего эти удары направлены на объекты гражданской инфраструктуры, и от этого страдают мирные жители. Постоянно прилетают снаряды и ракеты в жилые дома. Ежедневно есть жертвы среди гражданского населения. <…> В том числе стоит упомянуть обстрелы Белгородской области, приграничных районов, где противник старается навязать нам беспокоящий огонь со своей стороны для того, чтобы отвлекать какие-то наши силы для отражения этих атак", — перечислил он.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале давно обещанного контрнаступления ВСУ. По его словам, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

https://ria.ru/20230614/marinka-1878014394.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

марьинка (донецкая область)

угледар

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, авдеевка, россия, марьинка (донецкая область), угледар, артемовск, ситуация в днр и лнр