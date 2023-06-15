https://ria.ru/20230615/deputaty-1878386785.html

СМИ: депутаты парламента Швейцарии предпочли обед выступлению Зеленского

СМИ: депутаты парламента Швейцарии предпочли обед выступлению Зеленского - РИА Новости, 15.06.2023

СМИ: депутаты парламента Швейцарии предпочли обед выступлению Зеленского

Депутаты от фракции Швейцарской народной партии (SVP) отсутствовали в зале, где транслировалось видеообращение Владимира Зеленского, пишет газета... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:30

2023-06-15T16:30

2023-06-15T21:38

специальная военная операция на украине

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швейцария

киев

владимир зеленский

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ЦЮРИХ, 15 июн — РИА Новости. Депутаты от фракции Швейцарской народной партии (SVP) отсутствовали в зале, где транслировалось видеообращение Владимира Зеленского, пишет газета Tages-Anzeiger. Как предупреждал глава фракции SVP Томас Эши, депутаты проигнорировали выступление украинского президента. На кадрах из зала заседаний видно, что несколько рядов депутатских кресел действительно были свободны. Издание поясняет, что выступление Зеленского транслировалось не в рамках основного заседания, а во время обеденного перерыва. "Это позволяет тем, кто не хочет слушать украинского президента, уделять больше внимания еде и отдыху. SVP хочет этим воспользоваться. Подавляющее большинство депутатской группы воздержится от выступления", — приводит издание слова Эши. До этого Эши выразил несогласие с тем, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Зеленскому выступить перед депутатами. По его словам, это видеообращение — попытка украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия. Депутаты от SVP предлагали отменить выступление Зеленского и выносили соответствующий вопрос на голосование, но поддержки не получили.

https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878189601.html

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в мире, швейцария, киев, владимир зеленский