https://ria.ru/20230615/demografiya-1878279937.html
Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ
Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ
В рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:52
2023-06-15T11:52
2023-06-15T11:52
пмэф-2023
сергей шишкарев
трансконтейнер
россия
экономика
пмэф
пмэф 2023
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МОСКВА, 15 июня – РИА Новости. В рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию" о корпоративной демографической программе рассказала вице-президент по связям с общественностью группы компаний "Дело" Мария Кобзева, сообщает пресс-служба группы компаний.Кобзева напомнила, что о запуске программы объявил на ПМЭФ в прошлом году председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв."ГК "Дело" – это большой дружный коллектив из 11 тысяч человек, объединенный общими ценностями, главная из которых – семейственность. Это та ценность, которую транслирует основатель компании Сергей Николаевич Шишкарёв. Он сам многодетный отец, поэтому компания неслучайно посмотрела в сторону проектов именно демографической политики", – отметила Кобзева.В рамках программы всем сотрудникам группы при рождении третьего ребенка и последующих детей единоразово выплачивается 1 миллион рублей. Кроме того, многодетные сотрудники могут пользоваться расширенным соцпакетом – количество льгот возрастает с каждым последующим ребенком. Помимо выплат, сотрудники с детьми могут претендовать на компенсации детсадов и путевок в детские лагеря, расширение программ добровольного медстрахования, гибкий график.Изначально программа была запущена в пилотном режиме в одной из компаний группы – "ТрансКонтейнер", но спустя полгода была масштабирована на все активы холдинга."Стандарт ориентирован не только на материальную поддержку, на улучшение качества жизни семей с детьми, но и на нематериальную мотивацию, на то, чтобы статус семей с детьми внутри компании был выше", – заметила Кобзева.Инициатива Шишкарёва стала первой подобной системной программой долгосрочной мотивации сотрудников и, одновременно, вкладом в демографическое развитие России со стороны крупного бизнеса. Помимо мотивации для сотрудников группы, идея проекта – в его масштабировании на другие крупные российские бизнесы. Основные положения корпоративного демографического проекта "Дела" сформулированы в методическом пособии, которое призвано помочь другим компаниям запускать подобные программы, опираясь на опыт логистического гиганта.За год действия программы льготами воспользовались более полутора тысяч работников холдинга. Проект решает одновременно две задачи – повышение лояльности сотрудников, выстраивание устойчивых долгосрочных отношений с ними внутри компании, и содействие улучшению демографической ситуации в России. Как неоднократно отмечал Шишкарёв, запуск такой программы – это ответственность группы "Дело" перед страной.
https://ria.ru/20230316/proekt-1858353766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шишкарев, трансконтейнер, россия, экономика, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Сергей Шишкарев, ТрансКонтейнер, Россия, Экономика, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
МОСКВА, 15 июня – РИА Новости. В рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию" о корпоративной демографической программе рассказала вице-президент по связям с общественностью группы компаний "Дело" Мария Кобзева, сообщает пресс-служба группы компаний.
Кобзева напомнила, что о запуске программы объявил на ПМЭФ в прошлом году председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв
.
"ГК "Дело" – это большой дружный коллектив из 11 тысяч человек, объединенный общими ценностями, главная из которых – семейственность. Это та ценность, которую транслирует основатель компании Сергей Николаевич Шишкарёв. Он сам многодетный отец, поэтому компания неслучайно посмотрела в сторону проектов именно демографической политики", – отметила Кобзева.
В рамках программы всем сотрудникам группы при рождении третьего ребенка и последующих детей единоразово выплачивается 1 миллион рублей. Кроме того, многодетные сотрудники могут пользоваться расширенным соцпакетом – количество льгот возрастает с каждым последующим ребенком. Помимо выплат, сотрудники с детьми могут претендовать на компенсации детсадов и путевок в детские лагеря, расширение программ добровольного медстрахования, гибкий график.
Изначально программа была запущена в пилотном режиме в одной из компаний группы – "ТрансКонтейнер
", но спустя полгода была масштабирована на все активы холдинга.
"Стандарт ориентирован не только на материальную поддержку, на улучшение качества жизни семей с детьми, но и на нематериальную мотивацию, на то, чтобы статус семей с детьми внутри компании был выше", – заметила Кобзева.
Инициатива Шишкарёва стала первой подобной системной программой долгосрочной мотивации сотрудников и, одновременно, вкладом в демографическое развитие России
со стороны крупного бизнеса. Помимо мотивации для сотрудников группы, идея проекта – в его масштабировании на другие крупные российские бизнесы. Основные положения корпоративного демографического проекта "Дела" сформулированы в методическом пособии, которое призвано помочь другим компаниям запускать подобные программы, опираясь на опыт логистического гиганта.
За год действия программы льготами воспользовались более полутора тысяч работников холдинга. Проект решает одновременно две задачи – повышение лояльности сотрудников, выстраивание устойчивых долгосрочных отношений с ними внутри компании, и содействие улучшению демографической ситуации в России. Как неоднократно отмечал Шишкарёв, запуск такой программы – это ответственность группы "Дело" перед страной.
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