https://ria.ru/20230615/demografiya-1878279937.html

Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ

Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ

В рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:52

2023-06-15T11:52

2023-06-15T11:52

пмэф-2023

сергей шишкарев

трансконтейнер

россия

экономика

пмэф

пмэф 2023

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МОСКВА, 15 июня – РИА Новости. В рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию" о корпоративной демографической программе рассказала вице-президент по связям с общественностью группы компаний "Дело" Мария Кобзева, сообщает пресс-служба группы компаний.Кобзева напомнила, что о запуске программы объявил на ПМЭФ в прошлом году председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв."ГК "Дело" – это большой дружный коллектив из 11 тысяч человек, объединенный общими ценностями, главная из которых – семейственность. Это та ценность, которую транслирует основатель компании Сергей Николаевич Шишкарёв. Он сам многодетный отец, поэтому компания неслучайно посмотрела в сторону проектов именно демографической политики", – отметила Кобзева.В рамках программы всем сотрудникам группы при рождении третьего ребенка и последующих детей единоразово выплачивается 1 миллион рублей. Кроме того, многодетные сотрудники могут пользоваться расширенным соцпакетом – количество льгот возрастает с каждым последующим ребенком. Помимо выплат, сотрудники с детьми могут претендовать на компенсации детсадов и путевок в детские лагеря, расширение программ добровольного медстрахования, гибкий график.Изначально программа была запущена в пилотном режиме в одной из компаний группы – "ТрансКонтейнер", но спустя полгода была масштабирована на все активы холдинга."Стандарт ориентирован не только на материальную поддержку, на улучшение качества жизни семей с детьми, но и на нематериальную мотивацию, на то, чтобы статус семей с детьми внутри компании был выше", – заметила Кобзева.Инициатива Шишкарёва стала первой подобной системной программой долгосрочной мотивации сотрудников и, одновременно, вкладом в демографическое развитие России со стороны крупного бизнеса. Помимо мотивации для сотрудников группы, идея проекта – в его масштабировании на другие крупные российские бизнесы. Основные положения корпоративного демографического проекта "Дела" сформулированы в методическом пособии, которое призвано помочь другим компаниям запускать подобные программы, опираясь на опыт логистического гиганта.За год действия программы льготами воспользовались более полутора тысяч работников холдинга. Проект решает одновременно две задачи – повышение лояльности сотрудников, выстраивание устойчивых долгосрочных отношений с ними внутри компании, и содействие улучшению демографической ситуации в России. Как неоднократно отмечал Шишкарёв, запуск такой программы – это ответственность группы "Дело" перед страной.

https://ria.ru/20230316/proekt-1858353766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей шишкарев, трансконтейнер, россия, экономика, пмэф, пмэф 2023