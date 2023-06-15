Рейтинг@Mail.ru
Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
11:52 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/demografiya-1878279937.html
Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ
Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ
В рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:52
2023-06-15T11:52
пмэф-2023
сергей шишкарев
трансконтейнер
россия
экономика
пмэф
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878270726_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_52bd20f1069b987e3d48b373c1ed1762.jpg
МОСКВА, 15 июня – РИА Новости. В рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию" о корпоративной демографической программе рассказала вице-президент по связям с общественностью группы компаний "Дело" Мария Кобзева, сообщает пресс-служба группы компаний.Кобзева напомнила, что о запуске программы объявил на ПМЭФ в прошлом году председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв."ГК "Дело" – это большой дружный коллектив из 11 тысяч человек, объединенный общими ценностями, главная из которых – семейственность. Это та ценность, которую транслирует основатель компании Сергей Николаевич Шишкарёв. Он сам многодетный отец, поэтому компания неслучайно посмотрела в сторону проектов именно демографической политики", – отметила Кобзева.В рамках программы всем сотрудникам группы при рождении третьего ребенка и последующих детей единоразово выплачивается 1 миллион рублей. Кроме того, многодетные сотрудники могут пользоваться расширенным соцпакетом – количество льгот возрастает с каждым последующим ребенком. Помимо выплат, сотрудники с детьми могут претендовать на компенсации детсадов и путевок в детские лагеря, расширение программ добровольного медстрахования, гибкий график.Изначально программа была запущена в пилотном режиме в одной из компаний группы – "ТрансКонтейнер", но спустя полгода была масштабирована на все активы холдинга."Стандарт ориентирован не только на материальную поддержку, на улучшение качества жизни семей с детьми, но и на нематериальную мотивацию, на то, чтобы статус семей с детьми внутри компании был выше", – заметила Кобзева.Инициатива Шишкарёва стала первой подобной системной программой долгосрочной мотивации сотрудников и, одновременно, вкладом в демографическое развитие России со стороны крупного бизнеса. Помимо мотивации для сотрудников группы, идея проекта – в его масштабировании на другие крупные российские бизнесы. Основные положения корпоративного демографического проекта "Дела" сформулированы в методическом пособии, которое призвано помочь другим компаниям запускать подобные программы, опираясь на опыт логистического гиганта.За год действия программы льготами воспользовались более полутора тысяч работников холдинга. Проект решает одновременно две задачи – повышение лояльности сотрудников, выстраивание устойчивых долгосрочных отношений с ними внутри компании, и содействие улучшению демографической ситуации в России. Как неоднократно отмечал Шишкарёв, запуск такой программы – это ответственность группы "Дело" перед страной.
https://ria.ru/20230316/proekt-1858353766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878270726_44:0:1467:1067_1920x0_80_0_0_c8218afadece3eac784a60b607214ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шишкарев, трансконтейнер, россия, экономика, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Сергей Шишкарев, ТрансКонтейнер, Россия, Экономика, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

Участие бизнеса в решении демографических проблем обсудили на ПМЭФ

© Фото : группы компаний "Дело" Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев
Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : группы компаний "Дело"
Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июня – РИА Новости. В рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию" о корпоративной демографической программе рассказала вице-президент по связям с общественностью группы компаний "Дело" Мария Кобзева, сообщает пресс-служба группы компаний.
Кобзева напомнила, что о запуске программы объявил на ПМЭФ в прошлом году председатель Совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв.
"ГК "Дело" – это большой дружный коллектив из 11 тысяч человек, объединенный общими ценностями, главная из которых – семейственность. Это та ценность, которую транслирует основатель компании Сергей Николаевич Шишкарёв. Он сам многодетный отец, поэтому компания неслучайно посмотрела в сторону проектов именно демографической политики", – отметила Кобзева.
В рамках программы всем сотрудникам группы при рождении третьего ребенка и последующих детей единоразово выплачивается 1 миллион рублей. Кроме того, многодетные сотрудники могут пользоваться расширенным соцпакетом – количество льгот возрастает с каждым последующим ребенком. Помимо выплат, сотрудники с детьми могут претендовать на компенсации детсадов и путевок в детские лагеря, расширение программ добровольного медстрахования, гибкий график.
Изначально программа была запущена в пилотном режиме в одной из компаний группы – "ТрансКонтейнер", но спустя полгода была масштабирована на все активы холдинга.
"Стандарт ориентирован не только на материальную поддержку, на улучшение качества жизни семей с детьми, но и на нематериальную мотивацию, на то, чтобы статус семей с детьми внутри компании был выше", – заметила Кобзева.
Инициатива Шишкарёва стала первой подобной системной программой долгосрочной мотивации сотрудников и, одновременно, вкладом в демографическое развитие России со стороны крупного бизнеса. Помимо мотивации для сотрудников группы, идея проекта – в его масштабировании на другие крупные российские бизнесы. Основные положения корпоративного демографического проекта "Дела" сформулированы в методическом пособии, которое призвано помочь другим компаниям запускать подобные программы, опираясь на опыт логистического гиганта.
За год действия программы льготами воспользовались более полутора тысяч работников холдинга. Проект решает одновременно две задачи – повышение лояльности сотрудников, выстраивание устойчивых долгосрочных отношений с ними внутри компании, и содействие улучшению демографической ситуации в России. Как неоднократно отмечал Шишкарёв, запуск такой программы – это ответственность группы "Дело" перед страной.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин призвал бизнес вложить деньги в строительство проекта "Север — Юг"
16 марта, 16:14
 
ПМЭФ-2023Сергей ШишкаревТрансКонтейнерРоссияЭкономикаПМЭФПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала