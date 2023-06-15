https://ria.ru/20230615/deklaratsiya-1878380777.html

Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве

Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве - РИА Новости, 15.06.2023

Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве

Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран, документ опубликован... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:11

2023-06-15T16:11

2023-06-15T18:03

абдельмаджид теббун

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран, документ опубликован на сайте Кремля."Алжир является для нас ключевым партнером в арабском мире и в Африке. Российско-алжирские отношения носят по-настоящему конструктивный и обоюдовыгодный характер, основываются на уважении и учете интересов друг друга и продолжают поступательно развиваться в духе дружбы и взаимной поддержки", — подчеркнул российский лидер.По его словам, принятие Декларации ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа двусторонних отношений. В документе указано, что страны будут углублять военное сотрудничество, поощрять переход на нацвалюты в торговле, продолжат координацию в международных энергетических организациях, включая ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа.Россия и Алжир договорились делиться опытом в таких сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность, обмениваться разведданными и информацией об угрозах нацбезопасности, сотрудничать в развитии ядерных технологий, создавать совместные предприятия, проводить ярмарки и выставки, увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма и продвигать изучение языков двух стран.Кроме того, стороны подписали пакет совместных документов:Министры юстиции стран поставили подписи под меморандумом о сотрудничестве, а министерства культуры — под программой о сотрудничестве в области культуры на ближайшие годы.Во время переговоров Теббун предложил ускорить вступление Алжира в БРИКС. Путин, в свою очередь, пригласил его на саммит Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля.

https://ria.ru/20230615/alzhir-1878389699.html

https://ria.ru/20230615/afrika-1878386358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание документом по итогам переговоров президентов России и Алжира Путин и президент Алжира по итогам переговоров в Москве подписали ряд документов, в том числе декларацию об углубленном партнерстве, а также соглашение о сотрудничестве в космосе. Российский президент назвал Алжир ключевым для России партнером в арабском мире и в Африке. 2023-06-15T16:11 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абдельмаджид теббун, россия, владимир путин, брикс, африка, деловая россия, опек