Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве
Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран, документ опубликован на сайте Кремля.
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"Алжир является для нас ключевым партнером в арабском мире и в Африке. Российско-алжирские отношения носят по-настоящему конструктивный и обоюдовыгодный характер, основываются на уважении и учете интересов друг друга и продолжают поступательно развиваться в духе дружбы и взаимной поддержки", — подчеркнул российский лидер.
По его словам, принятие Декларации ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа двусторонних отношений. В документе указано, что страны будут углублять военное сотрудничество, поощрять переход на нацвалюты в торговле, продолжат координацию в международных энергетических организациях, включая ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа.
Россия и Алжир договорились делиться опытом в таких сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность, обмениваться разведданными и информацией об угрозах нацбезопасности, сотрудничать в развитии ядерных технологий, создавать совместные предприятия, проводить ярмарки и выставки, увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма и продвигать изучение языков двух стран.
Кроме того, стороны подписали пакет совместных документов:
- соглашение о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях;
- конвенцию о взаимной выдаче;
- соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций;
- соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экологии России и Министерством гидравлики Алжира.
- меморандум о сотрудничестве между организацией "Деловая Россия" и Алжирским советом экономического возрождения.
Министры юстиции стран поставили подписи под меморандумом о сотрудничестве, а министерства культуры — под программой о сотрудничестве в области культуры на ближайшие годы.
Во время переговоров Теббун предложил ускорить вступление Алжира в БРИКС. Путин, в свою очередь, пригласил его на саммит Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля.