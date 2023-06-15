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Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве - РИА Новости, 15.06.2023
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16:11 15.06.2023 (обновлено: 18:03 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/deklaratsiya-1878380777.html
Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве
Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве - РИА Новости, 15.06.2023
Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве
Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран, документ опубликован... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:11
2023-06-15T18:03
абдельмаджид теббун
россия
владимир путин
брикс
африка
деловая россия
опек
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран, документ опубликован на сайте Кремля.&quot;Алжир является для нас ключевым партнером в арабском мире и в Африке. Российско-алжирские отношения носят по-настоящему конструктивный и обоюдовыгодный характер, основываются на уважении и учете интересов друг друга и продолжают поступательно развиваться в духе дружбы и взаимной поддержки&quot;, — подчеркнул российский лидер.По его словам, принятие Декларации ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа двусторонних отношений. В документе указано, что страны будут углублять военное сотрудничество, поощрять переход на нацвалюты в торговле, продолжат координацию в международных энергетических организациях, включая ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа.Россия и Алжир договорились делиться опытом в таких сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность, обмениваться разведданными и информацией об угрозах нацбезопасности, сотрудничать в развитии ядерных технологий, создавать совместные предприятия, проводить ярмарки и выставки, увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма и продвигать изучение языков двух стран.Кроме того, стороны подписали пакет совместных документов:Министры юстиции стран поставили подписи под меморандумом о сотрудничестве, а министерства культуры — под программой о сотрудничестве в области культуры на ближайшие годы.Во время переговоров Теббун предложил ускорить вступление Алжира в БРИКС. Путин, в свою очередь, пригласил его на саммит Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля.
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878389699.html
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Подписание документом по итогам переговоров президентов России и Алжира
Путин и президент Алжира по итогам переговоров в Москве подписали ряд документов, в том числе декларацию об углубленном партнерстве, а также соглашение о сотрудничестве в космосе. Российский президент назвал Алжир ключевым для России партнером в арабском мире и в Африке.
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абдельмаджид теббун, россия, владимир путин, брикс, африка, деловая россия, опек
Абдельмаджид Теббун, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Африка, Деловая Россия, ОПЕК
Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве

Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран, документ опубликован на сайте Кремля.
«

"Алжир является для нас ключевым партнером в арабском мире и в Африке. Российско-алжирские отношения носят по-настоящему конструктивный и обоюдовыгодный характер, основываются на уважении и учете интересов друг друга и продолжают поступательно развиваться в духе дружбы и взаимной поддержки", — подчеркнул российский лидер.

По его словам, принятие Декларации ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа двусторонних отношений. В документе указано, что страны будут углублять военное сотрудничество, поощрять переход на нацвалюты в торговле, продолжат координацию в международных энергетических организациях, включая ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа.
Россия и Алжир договорились делиться опытом в таких сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность, обмениваться разведданными и информацией об угрозах нацбезопасности, сотрудничать в развитии ядерных технологий, создавать совместные предприятия, проводить ярмарки и выставки, увеличить число прямых авиарейсов для развития туризма и продвигать изучение языков двух стран.
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Кроме того, стороны подписали пакет совместных документов:
  • соглашение о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях;
  • конвенцию о взаимной выдаче;
  • соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций;
  • соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;
  • меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экологии России и Министерством гидравлики Алжира.
  • меморандум о сотрудничестве между организацией "Деловая Россия" и Алжирским советом экономического возрождения.
Министры юстиции стран поставили подписи под меморандумом о сотрудничестве, а министерства культуры — под программой о сотрудничестве в области культуры на ближайшие годы.
Во время переговоров Теббун предложил ускорить вступление Алжира в БРИКС. Путин, в свою очередь, пригласил его на саммит Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля.
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