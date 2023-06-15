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Чжоу Лицюнь: вторичные санкции не влияют на активность бизнеса КНР в России - РИА Новости, 15.06.2023
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12:00 15.06.2023
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Чжоу Лицюнь: вторичные санкции не влияют на активность бизнеса КНР в России
Чжоу Лицюнь: вторичные санкции не влияют на активность бизнеса КНР в России - РИА Новости, 15.06.2023
Чжоу Лицюнь: вторичные санкции не влияют на активность бизнеса КНР в России
Российско-китайская торговля с начала года растет опережающими темпами. При этом более половины расчетов при совершении торговых операций осуществляются в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:00
2023-06-15T12:00
пмэф-2023
интервью
экономика
россия
китай
дальний восток
пмэф
пмэф 2023
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Российско-китайская торговля с начала года растет опережающими темпами. При этом более половины расчетов при совершении торговых операций осуществляются в рублях и юанях. По мнению председателя Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня, отказ от доллара выгоден как Москве, так и Пекину. В интервью корреспонденту РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 он также рассказал, боится ли китайский бизнес вторичных санкций.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Россия и Китай в последнее время постепенно переходят в двусторонней торговле на расчеты в национальных валютах. Какова доля юаня и рубля в этих расчетах? Как относятся деловые круги двух стран к дедолларизации торговли?– В последние два года объем российско-китайской торговли рос быстрыми темпами и в 2022 году достиг отметки в 190 миллиардов долларов. За период с января по апрель 2023 года двусторонний товарооборот вырос на 40% и достиг 70 миллиардов долларов. Исходя из таких темпов, по итогам года он превысит 200 миллиардов долларов. На этом фоне существенно вырастут и расчеты в национальных валютах. Согласно имеющимся у нас данным, на сегодняшний день 70% торговых контрактов между Китаем и Россией предполагают расчеты в национальных валютах. Это, во-первых, способствует росту двусторонней торговли, а во-вторых, позволяет снижать валютные риски, стабилизирует валюты наших стран. Китайская сторона стремится повысить международную роль юаня, а рост товарооборота с Россией как раз способствует дальнейшей интернационализации юаня. Мы надеемся, что одновременно с ростом российско-китайского товарооборота будет расти и доля расчетов в национальных валютах.– Китайские автопроизодители активно осваивают российский рынок. Планируют ли они локализацию производства в России? Ожидается ли выход на российский рынок новых брендов?– Начиная с прошлого года, в России быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику. Их доля на рынке выросла с 5% до более 30%. Производители этой автомобильной и строительной техники заинтересованы в локализации производства в России. Как известно, Haval несколько лет назад наладил серийное производство в Туле, и эта продукция пользуется в России высоким спросом. Насколько мне известно, в настоящее время более десятка китайских автомобильных брендов вышли на российский рынок. Некоторые компании ведут переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами о сборке и организации серийного производства, постепенной локализации. Такова тенденция на будущее. Китайская сторона рассчитывает на успех такого сотрудничества. Китайские автопроизводители постепенно переносят производство в Россию, что позволяет удовлетворить внутренний спрос.– Не секрет, что компании, торгующие с Россией, рискуют попасть под вторичные санкции. Готовы ли к этому китайские компании? Что перевешивает – выгода от работы на российском рынке или потенциальный ущерб?– Санкционная политика Запада в отношении России носит экстерриториальный характер и предполагает введение вторичных санкций, однако это не повлияло на российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество и не изменило их общей траектории. Мы также с удовлетворением отмечаем, что в последние два года объем российско-китайской торговли существенно вырос, а интерес китайских компаний к инвестициям в российскую экономику растет, а не сокращается. В этом году китайские компании еще более активно участвуют в российских выставках. Это означает, что китайские компании готовы инвестировать в Россию и развивать торгово-экономическое сотрудничество. Общая тенденция такова, что наш торговый оборот и масштабы торгово-экономического сотрудничества непрерывно растут, растет заинтересованность китайских компаний в сотрудничестве с РФ. Все это говорит о том, что большинство китайских компаний готово к сотрудничеству с Россией и активно его развивает, в будущем это будет способствовать дальнейшему росту двусторонней торговли.– Несколько лет назад Россия заявила о начале "разворота на Восток". Вы как представитель китайских деловых кругов ощущаете преимущества данного курса?– Разворот России на Восток позитивно сказывается российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. Россия стремится развивать дальневосточный регион, а Китай – свои северо-восточные провинции. Таким образом мы дополняем друг друга. Мы также видим, что на фоне роста торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем все более благоприятным становится инвестиционное сотрудничество между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России. Недавно Китай начал использовать порт Владивостока для своих внутренних грузовых перевозок. Это очень хорошая новость. Таким образом, разворот России на Восток способствует развитию Дальнего Востока и сотрудничества России с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, также этот курс стимулирует оживление экономики северо-восточных регионов Китая. Поэтому мы позитивно настроены в отношении развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в особенности на уровне регионов, да и Китай приспосабливается к этому курсу.
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интервью, экономика, россия, китай, дальний восток, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Интервью, Экономика, Россия, Китай, Дальний Восток, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

Чжоу Лицюнь: вторичные санкции не влияют на активность бизнеса КНР в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь
Президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь
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Российско-китайская торговля с начала года растет опережающими темпами. При этом более половины расчетов при совершении торговых операций осуществляются в рублях и юанях. По мнению председателя Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня, отказ от доллара выгоден как Москве, так и Пекину. В интервью корреспонденту РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 он также рассказал, боится ли китайский бизнес вторичных санкций.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
– Россия и Китай в последнее время постепенно переходят в двусторонней торговле на расчеты в национальных валютах. Какова доля юаня и рубля в этих расчетах? Как относятся деловые круги двух стран к дедолларизации торговли?
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в пресс-центре Банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Набиуллина дала совет, в чем хранить накопления
9 июня, 16:23
– В последние два года объем российско-китайской торговли рос быстрыми темпами и в 2022 году достиг отметки в 190 миллиардов долларов. За период с января по апрель 2023 года двусторонний товарооборот вырос на 40% и достиг 70 миллиардов долларов. Исходя из таких темпов, по итогам года он превысит 200 миллиардов долларов. На этом фоне существенно вырастут и расчеты в национальных валютах. Согласно имеющимся у нас данным, на сегодняшний день 70% торговых контрактов между Китаем и Россией предполагают расчеты в национальных валютах. Это, во-первых, способствует росту двусторонней торговли, а во-вторых, позволяет снижать валютные риски, стабилизирует валюты наших стран. Китайская сторона стремится повысить международную роль юаня, а рост товарооборота с Россией как раз способствует дальнейшей интернационализации юаня. Мы надеемся, что одновременно с ростом российско-китайского товарооборота будет расти и доля расчетов в национальных валютах.
– Китайские автопроизодители активно осваивают российский рынок. Планируют ли они локализацию производства в России? Ожидается ли выход на российский рынок новых брендов?
– Начиная с прошлого года, в России быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику. Их доля на рынке выросла с 5% до более 30%. Производители этой автомобильной и строительной техники заинтересованы в локализации производства в России. Как известно, Haval несколько лет назад наладил серийное производство в Туле, и эта продукция пользуется в России высоким спросом. Насколько мне известно, в настоящее время более десятка китайских автомобильных брендов вышли на российский рынок. Некоторые компании ведут переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами о сборке и организации серийного производства, постепенной локализации. Такова тенденция на будущее. Китайская сторона рассчитывает на успех такого сотрудничества. Китайские автопроизводители постепенно переносят производство в Россию, что позволяет удовлетворить внутренний спрос.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа
13 июня, 14:28
– Не секрет, что компании, торгующие с Россией, рискуют попасть под вторичные санкции. Готовы ли к этому китайские компании? Что перевешивает – выгода от работы на российском рынке или потенциальный ущерб?
– Санкционная политика Запада в отношении России носит экстерриториальный характер и предполагает введение вторичных санкций, однако это не повлияло на российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество и не изменило их общей траектории. Мы также с удовлетворением отмечаем, что в последние два года объем российско-китайской торговли существенно вырос, а интерес китайских компаний к инвестициям в российскую экономику растет, а не сокращается. В этом году китайские компании еще более активно участвуют в российских выставках. Это означает, что китайские компании готовы инвестировать в Россию и развивать торгово-экономическое сотрудничество. Общая тенденция такова, что наш торговый оборот и масштабы торгово-экономического сотрудничества непрерывно растут, растет заинтересованность китайских компаний в сотрудничестве с РФ. Все это говорит о том, что большинство китайских компаний готово к сотрудничеству с Россией и активно его развивает, в будущем это будет способствовать дальнейшему росту двусторонней торговли.
Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Китае рассказали о выгодах поворота России на Восток
Вчера, 08:54
– Несколько лет назад Россия заявила о начале "разворота на Восток". Вы как представитель китайских деловых кругов ощущаете преимущества данного курса?
– Разворот России на Восток позитивно сказывается российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. Россия стремится развивать дальневосточный регион, а Китай – свои северо-восточные провинции. Таким образом мы дополняем друг друга. Мы также видим, что на фоне роста торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем все более благоприятным становится инвестиционное сотрудничество между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России. Недавно Китай начал использовать порт Владивостока для своих внутренних грузовых перевозок. Это очень хорошая новость. Таким образом, разворот России на Восток способствует развитию Дальнего Востока и сотрудничества России с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, также этот курс стимулирует оживление экономики северо-восточных регионов Китая. Поэтому мы позитивно настроены в отношении развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в особенности на уровне регионов, да и Китай приспосабливается к этому курсу.
 
ПМЭФ-2023ИнтервьюЭкономикаРоссияКитайДальний ВостокПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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