https://ria.ru/20230615/chelyabinsk-1878224668.html
Челябинская область получит средства на строительство модульных гостиниц
Челябинская область получит средства на строительство модульных гостиниц - РИА Новости, 15.06.2023
Челябинская область получит средства на строительство модульных гостиниц
Туристический бизнес Челябинской области в 2023-2024 годах получит 918 миллионов рублей на строительство около 30 гостиниц модульного типа, сообщила... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:08
2023-06-15T09:08
2023-06-15T09:08
челябинская область
россия
челябинская область
экономика
алексей текслер
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590745718_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_efcf6148b44abfac92dba5fc46e490a3.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн - РИА Новости. Туристический бизнес Челябинской области в 2023-2024 годах получит 918 миллионов рублей на строительство около 30 гостиниц модульного типа, сообщила пресс-служба правительства региона. Глава региона Алексей Текслер ранее отмечал, что в настоящее время для развития внутреннего туризма существуют беспрецедентные возможности и нужно максимально их использовать. "Туристический интерес к Южному Уралу растет с каждым годом. В 2022 году регион еще выше поднялся в национальном туристическом рейтинге и занял 13-е место. За прошлый год Челябинскую область с ночевкой посетило более 5,2 миллиона человек. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. Важнейшим условием для развития экономики и наращивания деловой, инвестиционной, туристической активности является опережающие развитие инфраструктуры. Строительство и ремонт коммунальных сетей, дорог, развитие систем общественного транспорта – всё это огромная работа, которая ведется в области, в том числе в рамках нацпроектов", - пояснял Текслер. "В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в апреле-мае 2023 года комиссией Минэкономразвития России был проведен конкурсный отбор заявок от регионов на субсидирование модульных некапитальных средств размещения. По его результатам 38 регионов России получат субсидии. Челябинская область заняла 2 место по объему субсидий. В период с 2023 по 2024 год в Челябинскую область будет направлено 918 млн рублей. В результате предоставления указанных средств инвесторам ожидается строительство около 30 гостиниц модульного типа с более чем 850 номерами", - говорится в сообщении. При этом частные инвестиции представителей туристического бизнеса региона составят порядка 3 млрд рублей, уточняется в сообщении. По словам замгубернатора региона Александра Богашова, в ближайшие 2 года туристический рынок России и Челябинской области в частности получит беспрецедентные меры поддержки. "Впервые реализуется такая масштабная программа субсидирования строительства популярных и востребованных модульных мест размещения на сумму почти 8 млрд рублей. Таким образом, Минэкономразвития России закладывает фундамент для создания полноценного рынка модульных средств размещения и способствует достижению показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – цитирует пресс-служба слова Богашова. Он добавил, что турпоток в Челябинскую область с каждым годом растет, отсутствие комфортных мест размещения является сдерживающим фактором прироста числа туристов в регион и увеличения доли отрасли в структуре экономики. "Для решения этой задачи и выполнения поручения губернатора Челябинской области правительством совместно с АНО "Центр проектного развития" проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Приложенные усилия оправдались: Челябинская область – вторая в стране по объему субсидии", - пояснил замгубернатора. Как отмечал генеральный директор АНО "Центр проектного развития" Максим Мельников, так, в Челябинской области с каждым годом становится популярнее природный туризм. "Развивается инфраструктура национальных парков, маршруты становятся удобнее, безопаснее и многообразнее. Современные туристы выбирают короткие удобные дистанции, которые можно пройти налегке, и при необходимости переночевать в комфортных условиях, купить экологически чистые продукты питания у местного населения. Таким образом с развитием экомаршрутов и увеличением туристического трафика развивается сопутствующая инфраструктура", - цитирует пресс-служба слова Мельникова.
https://ria.ru/20230614/dorogi-1878000530.html
https://ria.ru/20230529/gitary-1874752937.html
https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590745718_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7b611d5930cb3f0dda2a5d9a649655b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, челябинская область, экономика, алексей текслер, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Челябинская область, Россия, Челябинская область, Экономика, Алексей Текслер, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Челябинская область получит средства на строительство модульных гостиниц
Турбизнес Челябинской области получит 918 миллионов рублей на строительство гостиниц
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн - РИА Новости.
Туристический бизнес Челябинской области в 2023-2024 годах получит 918 миллионов рублей на строительство около 30 гостиниц модульного типа, сообщила пресс-служба
правительства региона.
Глава региона Алексей Текслер
ранее отмечал, что в настоящее время для развития внутреннего туризма существуют беспрецедентные возможности и нужно максимально их использовать. "Туристический интерес к Южному Уралу растет с каждым годом. В 2022 году регион еще выше поднялся в национальном туристическом рейтинге и занял 13-е место. За прошлый год Челябинскую область с ночевкой посетило более 5,2 миллиона человек. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. Важнейшим условием для развития экономики и наращивания деловой, инвестиционной, туристической активности является опережающие развитие инфраструктуры. Строительство и ремонт коммунальных сетей, дорог, развитие систем общественного транспорта – всё это огромная работа, которая ведется в области, в том числе в рамках нацпроектов", - пояснял Текслер.
Челябинская область направит 24 миллиарда рублей на ремонт дорог
"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в апреле-мае 2023 года комиссией Минэкономразвития России
был проведен конкурсный отбор заявок от регионов на субсидирование модульных некапитальных средств размещения. По его результатам 38 регионов России получат субсидии. Челябинская область заняла 2 место по объему субсидий. В период с 2023 по 2024 год в Челябинскую область будет направлено 918 млн рублей. В результате предоставления указанных средств инвесторам ожидается строительство около 30 гостиниц модульного типа с более чем 850 номерами", - говорится в сообщении.
При этом частные инвестиции представителей туристического бизнеса региона составят порядка 3 млрд рублей, уточняется в сообщении.
По словам замгубернатора региона Александра Богашова, в ближайшие 2 года туристический рынок России и Челябинской области в частности получит беспрецедентные меры поддержки. "Впервые реализуется такая масштабная программа субсидирования строительства популярных и востребованных модульных мест размещения на сумму почти 8 млрд рублей. Таким образом, Минэкономразвития России закладывает фундамент для создания полноценного рынка модульных средств размещения и способствует достижению показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – цитирует пресс-служба слова Богашова.
Челябинская область отправит гитары с автографами знаменитостей в зону СВО
Он добавил, что турпоток в Челябинскую область с каждым годом растет, отсутствие комфортных мест размещения является сдерживающим фактором прироста числа туристов в регион и увеличения доли отрасли в структуре экономики. "Для решения этой задачи и выполнения поручения губернатора Челябинской области правительством совместно с АНО "Центр проектного развития" проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Приложенные усилия оправдались: Челябинская область – вторая в стране по объему субсидии", - пояснил замгубернатора.
Как отмечал генеральный директор АНО "Центр проектного развития" Максим Мельников, так, в Челябинской области с каждым годом становится популярнее природный туризм. "Развивается инфраструктура национальных парков, маршруты становятся удобнее, безопаснее и многообразнее. Современные туристы выбирают короткие удобные дистанции, которые можно пройти налегке, и при необходимости переночевать в комфортных условиях, купить экологически чистые продукты питания у местного населения. Таким образом с развитием экомаршрутов и увеличением туристического трафика развивается сопутствующая инфраструктура", - цитирует пресс-служба слова Мельникова.
Более 560 тысяч жителей Челябинской области выбрали объекты благоустройства