https://ria.ru/20230615/chelyabinsk-1878224668.html

Челябинская область получит средства на строительство модульных гостиниц

Челябинская область получит средства на строительство модульных гостиниц - РИА Новости, 15.06.2023

Челябинская область получит средства на строительство модульных гостиниц

Туристический бизнес Челябинской области в 2023-2024 годах получит 918 миллионов рублей на строительство около 30 гостиниц модульного типа, сообщила... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:08

2023-06-15T09:08

2023-06-15T09:08

челябинская область

россия

челябинская область

экономика

алексей текслер

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590745718_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_efcf6148b44abfac92dba5fc46e490a3.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн - РИА Новости. Туристический бизнес Челябинской области в 2023-2024 годах получит 918 миллионов рублей на строительство около 30 гостиниц модульного типа, сообщила пресс-служба правительства региона. Глава региона Алексей Текслер ранее отмечал, что в настоящее время для развития внутреннего туризма существуют беспрецедентные возможности и нужно максимально их использовать. "Туристический интерес к Южному Уралу растет с каждым годом. В 2022 году регион еще выше поднялся в национальном туристическом рейтинге и занял 13-е место. За прошлый год Челябинскую область с ночевкой посетило более 5,2 миллиона человек. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. Важнейшим условием для развития экономики и наращивания деловой, инвестиционной, туристической активности является опережающие развитие инфраструктуры. Строительство и ремонт коммунальных сетей, дорог, развитие систем общественного транспорта – всё это огромная работа, которая ведется в области, в том числе в рамках нацпроектов", - пояснял Текслер. "В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в апреле-мае 2023 года комиссией Минэкономразвития России был проведен конкурсный отбор заявок от регионов на субсидирование модульных некапитальных средств размещения. По его результатам 38 регионов России получат субсидии. Челябинская область заняла 2 место по объему субсидий. В период с 2023 по 2024 год в Челябинскую область будет направлено 918 млн рублей. В результате предоставления указанных средств инвесторам ожидается строительство около 30 гостиниц модульного типа с более чем 850 номерами", - говорится в сообщении. При этом частные инвестиции представителей туристического бизнеса региона составят порядка 3 млрд рублей, уточняется в сообщении. По словам замгубернатора региона Александра Богашова, в ближайшие 2 года туристический рынок России и Челябинской области в частности получит беспрецедентные меры поддержки. "Впервые реализуется такая масштабная программа субсидирования строительства популярных и востребованных модульных мест размещения на сумму почти 8 млрд рублей. Таким образом, Минэкономразвития России закладывает фундамент для создания полноценного рынка модульных средств размещения и способствует достижению показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – цитирует пресс-служба слова Богашова. Он добавил, что турпоток в Челябинскую область с каждым годом растет, отсутствие комфортных мест размещения является сдерживающим фактором прироста числа туристов в регион и увеличения доли отрасли в структуре экономики. "Для решения этой задачи и выполнения поручения губернатора Челябинской области правительством совместно с АНО "Центр проектного развития" проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Приложенные усилия оправдались: Челябинская область – вторая в стране по объему субсидии", - пояснил замгубернатора. Как отмечал генеральный директор АНО "Центр проектного развития" Максим Мельников, так, в Челябинской области с каждым годом становится популярнее природный туризм. "Развивается инфраструктура национальных парков, маршруты становятся удобнее, безопаснее и многообразнее. Современные туристы выбирают короткие удобные дистанции, которые можно пройти налегке, и при необходимости переночевать в комфортных условиях, купить экологически чистые продукты питания у местного населения. Таким образом с развитием экомаршрутов и увеличением туристического трафика развивается сопутствующая инфраструктура", - цитирует пресс-служба слова Мельникова.

https://ria.ru/20230614/dorogi-1878000530.html

https://ria.ru/20230529/gitary-1874752937.html

https://ria.ru/20230522/blagoustroystvo-1873432684.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, челябинская область, экономика, алексей текслер, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)