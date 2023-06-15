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Бывшего муниципального депутата Брюханову объявили в розыск
Бывшего муниципального депутата Брюханову объявили в розыск - РИА Новости, 15.06.2023
Бывшего муниципального депутата Брюханову объявили в розыск
Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, против которой возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ, объявлена в розыск, следует из базы МВД... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:46
2023-06-15T11:46
2023-06-15T11:46
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, против которой возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ, объявлена в розыск, следует из базы МВД РФ. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что, по данным следствия, Брюханова разместила на YouTube ролик, в котором "содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины". "Брюханова Анастасия Андреевна... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - значится в ведомственной базе розыска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы РФ
Бывшего муниципального депутата Брюханову объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего московского муниципального депутата Брюханову