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Бывшего муниципального депутата Брюханову объявили в розыск

Бывшего муниципального депутата Брюханову объявили в розыск - РИА Новости, 15.06.2023

Бывшего муниципального депутата Брюханову объявили в розыск

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, против которой возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ, объявлена в розыск, следует из базы МВД... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:46

2023-06-15T11:46

2023-06-15T11:46

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, против которой возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ, объявлена в розыск, следует из базы МВД РФ. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что, по данным следствия, Брюханова разместила на YouTube ролик, в котором "содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины". "Брюханова Анастасия Андреевна... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - значится в ведомственной базе розыска.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы рф