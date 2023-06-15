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Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция - РИА Новости, 15.06.2023
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11:07 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/brifing-1878241574.html
Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция
Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция - РИА Новости, 15.06.2023
Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях ПМЭФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:07
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мария захарова
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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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LIVE: Брифинг Захаровой на полях ПМЭФ
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мария захарова, россия, видео
Мария Захарова, Россия
Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях ПМЭФ.
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Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция

Читать ria.ru в
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Мария ЗахароваРоссия
 
 
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