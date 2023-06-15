https://ria.ru/20230615/brifing-1878241574.html
Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция
Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция - РИА Новости, 15.06.2023
Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях ПМЭФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:07
2023-06-15T11:07
2023-06-15T11:07
мария захарова
россия
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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
РИА Новости
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2023
РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Брифинг Захаровой на полях ПМЭФ
LIVE: Брифинг Захаровой на полях ПМЭФ
2023-06-15T11:07
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PT139M08S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, россия, видео
Мария Захарова, Россия
Брифинг Марии Захаровой на полях ПМЭФ. Трансляция
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях ПМЭФ.
2023-06-15T11:07
true
PT139M08S
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.