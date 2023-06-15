https://ria.ru/20230615/brendy-1878869058.html

Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня

Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня - РИА Новости, 17.06.2023

Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня

Внедрение в компании системного образования, бренд-ориентированной корпоративной культуры и инвестиционного подхода к управлению поможет построить в России... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-15T18:10

2023-06-15T18:10

2023-06-17T13:27

пмэф-2023

россия

экономика

герман греф

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Внедрение в компании системного образования, бренд-ориентированной корпоративной культуры и инвестиционного подхода к управлению поможет построить в России бренды, способные конкурировать на мировом уровне, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. "Для того, чтобы выращивать национальные бренды, из которых можно потом вырастить бренды для "Сделано в России", есть три вещи, которые нужно поставить как базовые задачи", - сказал Греф, выступая на сессии ПМЭФ "Отечественные бренды: новые возможности для роста". Так, согласно его презентации, такими задачами являются разработка и внедрение новых стандартов обучения по бренд-менеджменту, внедрение бренд-ориентированной корпоративной культуры и переход к инвестиционному подходу в управлении брендом. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, герман греф, сбербанк россии