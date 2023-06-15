https://ria.ru/20230615/brendy-1878869058.html
Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня
Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня - РИА Новости, 17.06.2023
Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня
Внедрение в компании системного образования, бренд-ориентированной корпоративной культуры и инвестиционного подхода к управлению поможет построить в России... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-15T18:10
2023-06-15T18:10
2023-06-17T13:27
пмэф-2023
россия
экономика
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Внедрение в компании системного образования, бренд-ориентированной корпоративной культуры и инвестиционного подхода к управлению поможет построить в России бренды, способные конкурировать на мировом уровне, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. "Для того, чтобы выращивать национальные бренды, из которых можно потом вырастить бренды для "Сделано в России", есть три вещи, которые нужно поставить как базовые задачи", - сказал Греф, выступая на сессии ПМЭФ "Отечественные бренды: новые возможности для роста". Так, согласно его презентации, такими задачами являются разработка и внедрение новых стандартов обучения по бренд-менеджменту, внедрение бренд-ориентированной корпоративной культуры и переход к инвестиционному подходу в управлении брендом. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, экономика, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня
Греф: внедрение в компании системного образования поможет построить бренд мирового уровня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Внедрение в компании системного образования, бренд-ориентированной корпоративной культуры и инвестиционного подхода к управлению поможет построить в России бренды, способные конкурировать на мировом уровне, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
"Для того, чтобы выращивать национальные бренды, из которых можно потом вырастить бренды для "Сделано в России", есть три вещи, которые нужно поставить как базовые задачи", - сказал Греф, выступая на сессии ПМЭФ "Отечественные бренды: новые возможности для роста".
Так, согласно его презентации, такими задачами являются разработка и внедрение новых стандартов обучения по бренд-менеджменту, внедрение бренд-ориентированной корпоративной культуры и переход к инвестиционному подходу в управлении брендом.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Греф оценил потенциал роста доли небольшого бизнеса в ВВП России