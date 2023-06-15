https://ria.ru/20230615/biznes-1878882887.html

Полпред: власти и бизнес должны совместно решать демографическую проблему

Полпред: власти и бизнес должны совместно решать демографическую проблему - РИА Новости, 17.06.2023

Полпред: власти и бизнес должны совместно решать демографическую проблему

Решение демографической проблемы является стратегической задачей для России, и для ее решения должны объединиться государство и бизнес, заявил полномочный... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-15T11:15

2023-06-15T11:15

2023-06-17T14:39

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Решение демографической проблемы является стратегической задачей для России, и для ее решения должны объединиться государство и бизнес, заявил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Щеголев выступил в четверг на сессии "Будут люди – будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию" на Петербургском международном экономическом форуме. "Демография… это одна из стратегических задач, которая поставлена президентом, и это тема, которая, по его собственному признанию, не дает ему спокойно спать. И этот год показал, что из разряда таких стратегических тем она постепенно превращается в вопрос тактический, потому что при всех сложностях и турбулентностях бизнес у нас растет… И одно из главных ограничений, с которым они (предприятия - ред.) сталкиваются, это кадры", - заявил Щеголев. По его словам, демографическая ситуация в стране неблагоприятная, особенно в центре России - рождаемость серьезно падает. Эта проблема решается десятилетиями, и поэтому важно приступать уже сейчас, подчеркнул он. "А почему бизнес? Потому что, наверное, неправильно выстраивать политику так, чтобы стратегическими задачами занималось только государство или гражданское общество… Смотреть на это (на нехватку кадров – ред.) через призму демографии многие не готовы.. Именно поэтому мы и рисуем графики, показываем, какие у нас есть перспективы, насколько они радужные или не радужные, и пытаемся этой идеей заразить как можно больше людей и найти как можно больше единомышленников", - сообщил Щеголев. Полпред отметил, что единомышленники находятся – есть ряд компаний и предприятий, которые вместе с властями разрабатывают соответствующие инструменты, методики и подходы. По словам Щеголева, он рассчитывает найти единомышленников и на ПМЭФ, при этом, подчеркнул он, не только среди соотечественников, но и в рядах партнеров России и ее союзников. "И для Китая это становится уже стратегической проблемой, и Китай уже пугают разного рода эксперты, в том числе на уровне ООН, что в течение достаточно обозримого времени их население сократится едва ли не в два раза. И для них это вызов. Потому что есть другие регионы, они по странному совпадению оказываются союзниками или партнерами англо-саксонского мира, и там все будет нормально. И Штаты будут расти, и Великобритания будет расти", - рассказал полпред. "Мы считаем, что это общая задача, и кроме как все вместе, как страна, мы ее не решим. А для страны это действительно очень большой, как сейчас говорят, вызов – и стратегический, и геостратегический, и исторический, и какой угодно. Потому что если нас будет мало, то все наши усилия просто непонятно, для чего. Нас должно быть много", - резюмировал Щеголев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kredity-1878073882.html

https://ria.ru/20230613/belousov-1877748325.html

https://ria.ru/20230613/tsentr-1877813560.html

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китай

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, великобритания, игорь щеголев, оон