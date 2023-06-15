Вторичные санкции не снизили активность бизнеса КНР в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Риск вторичных санкций не повлиял на активность китайского бизнеса в РФ, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Санкционная политика Запада в отношение России носит экстерриториальный характер и предполагают введение вторичных санкций, однако это не повлияло на российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество и не изменило их общей траектории. Мы также с удовлетворением отмечаем, что в последние два года объем российско-китайской торговли существенно вырос, а интерес китайских компаний к инвестициям в российскую экономику растет, а не сокращается", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что в этом году китайские компании еще более активно участвуют в российских выставках. "Это означает, что китайские компании готовы инвестировать в Россию и развивать торгово-экономическое сотрудничество. Общая тенденция такова, что наш торговый оборот и масштабы торгово-экономического сотрудничества непрерывно растут, растет заинтересованность китайских компаний в сотрудничестве с РФ", - заключил Чжоу Лицюнь. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Риск вторичных санкций не повлиял на активность китайского бизнеса в РФ, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
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"Санкционная политика Запада в отношение России носит экстерриториальный характер и предполагают введение вторичных санкций, однако это не повлияло на российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество и не изменило их общей траектории. Мы также с удовлетворением отмечаем, что в последние два года объем российско-китайской торговли существенно вырос, а интерес китайских компаний к инвестициям в российскую экономику растет, а не сокращается", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что в этом году китайские компании еще более активно участвуют в российских выставках. "Это означает, что китайские компании готовы инвестировать в Россию и развивать торгово-экономическое сотрудничество. Общая тенденция такова, что наш торговый оборот и масштабы торгово-экономического сотрудничества непрерывно растут, растет заинтересованность китайских компаний в сотрудничестве с РФ", - заключил Чжоу Лицюнь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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