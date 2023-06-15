Россия ждет реакцию МАГАТЭ по соблюдению принципов безопасности ЗАЭС
Ульянов: Россия ждет от МАГАТЭ объективных оценок соблюдения принципов безопасности ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Российская сторона ожидает от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) объективных оценок соблюдения принципов безопасности Запорожской АЭС, сформулированных ранее гендиректором Агентства Рафаэлем Гросси, заявил РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы ожидаем, что сформулированные Рафаэлем Гросси принципы и, в особенности, тот, который предусматривает недопустимость любых нападений на ЗАЭС, будут способствовать укреплению безопасности на этом объекте. Само собой разумеется, что мы также ожидаем от Агентства объективных оценок соблюдения этих принципов, тем более, что Гендиректор МАГАТЭ в своем заявлении в Совете Безопасности ООН 30 мая взял на себя соответствующее обязательство", - сказал постпред РФ.
В четверг гендиректор Агентства со своей командой прибыл на ЗАЭС. Как сообщал журналистам Гросси, в ходе своего визита он намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу. Это уже третья поездка миссии МАГАТЭ во главе с ее гендиректором на объект с сентября прошлого года.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.