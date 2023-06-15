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Российские военные вывели девять беженцев из оккупированной США части Сирии
Российские военные вывели девять беженцев из оккупированной США части Сирии - РИА Новости, 15.06.2023
Российские военные вывели девять беженцев из оккупированной США части Сирии
Российские военные вывели девять беженцев из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T23:20
2023-06-15T23:20
2023-06-15T23:21
в мире
эт-танф
сирия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские военные вывели девять беженцев из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "Российский центр по примирению враждующих сторон в очередной раз обращает внимание на неблагоприятную обстановку в зоне Эт-Танф... За сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход девяти беженцев (две женщины, семеро детей)", - заявил Гуринов на брифинге. Кроме того, по его словам, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Латакия - шесть обстрелов", - сказал Гуринов.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, эт-танф, сирия
Российские военные вывели девять беженцев из оккупированной США части Сирии
ЦПВС: российские военные вывели девять беженцев из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Российские военные вывели девять беженцев из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии, сообщил на брифинге
замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
"Российский центр по примирению враждующих сторон в очередной раз обращает внимание на неблагоприятную обстановку в зоне Эт-Танф... За сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход девяти беженцев (две женщины, семеро детей)", - заявил Гуринов на брифинге.
Кроме того, по его словам, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили семь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Латакия - шесть обстрелов", - сказал Гуринов.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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