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Байден нахамил журналисту после вопроса об Украине - РИА Новости, 15.06.2023
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23:36 15.06.2023 (обновлено: 23:58 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/bayden-1878492493.html
Байден нахамил журналисту после вопроса об Украине
Байден нахамил журналисту после вопроса об Украине - РИА Новости, 15.06.2023
Байден нахамил журналисту после вопроса об Украине
Президент США Джо Байден раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T23:36
2023-06-15T23:58
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР. "Почему вы задаете такой тупой вопрос?" - заявил Байден журналисту. По окончании мероприятия в Белом доме выходящий из зала репортер спросил у президента США, почему тот фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве "большого человека". Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали о том, что "большим человеком" называл Байдена один из топ-менеджеров украинской компании "Бурисма", который якобы заплатил тогдашнему вице-президенту Байдену взятку в 5 миллионов долларов и сохранил записи телефонных разговоров с ним в качестве страховки. Информатор ФБР якобы раскрыл данные о договоренности иностранного гражданина и Байдена об оплате неких политических решений. В руководстве "Бурисмы" состоял сын Байдена Хантер.
https://ria.ru/20230615/zhirinovskiy-1878465767.html
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в мире, сша, джо байден, фбр
В мире, США, Джо Байден, ФБР
Байден нахамил журналисту после вопроса об Украине

Президент США Байден раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР.
«
"Почему вы задаете такой тупой вопрос?" - заявил Байден журналисту.
По окончании мероприятия в Белом доме выходящий из зала репортер спросил у президента США, почему тот фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве "большого человека".
Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали о том, что "большим человеком" называл Байдена один из топ-менеджеров украинской компании "Бурисма", который якобы заплатил тогдашнему вице-президенту Байдену взятку в 5 миллионов долларов и сохранил записи телефонных разговоров с ним в качестве страховки. Информатор ФБР якобы раскрыл данные о договоренности иностранного гражданина и Байдена об оплате неких политических решений. В руководстве "Бурисмы" состоял сын Байдена Хантер.
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