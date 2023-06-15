https://ria.ru/20230615/aviatsiya-1878205921.html

Авиация "Центра" поразила позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация "Центра" поразила позиции ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.06.2023

Авиация "Центра" поразила позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация российской группировки "Центр" нанесла поражение по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов украинских войск на РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T05:04

2023-06-15T05:04

2023-06-15T05:59

специальная военная операция на украине

безопасность

рубежное

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Авиация российской группировки "Центр" нанесла поражение по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."Авиация группировки войск "Центр" нанесла ракетные и бомбовые удары по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов украинских войск на Краснолиманском направлении", — отметил Савчук.Также артиллерия поразила подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ во время их перемещения в районе населенного пункта Торское. Кроме того, ее расчеты уничтожили два украинских орудия Д-30 и самоходную гаубица "Гвоздика", продолжил собеседник агентства.Помимо этого, по словам начальника пресс-центра, расчет ЗРК "Оса-АКМ" уничтожил два беспилотника типа "Фурия" в районах Рубежного и Варваровки.

https://ria.ru/20230615/vertolety-1878205793.html

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безопасность, рубежное, вооруженные силы украины