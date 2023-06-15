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Челябинская область прорабатывает вопрос прямого авиасообщения с Минском - РИА Новости, 15.06.2023
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Челябинская область
 
18:00 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/aviasoobschenie-1878421703.html
Челябинская область прорабатывает вопрос прямого авиасообщения с Минском
Челябинская область прорабатывает вопрос прямого авиасообщения с Минском - РИА Новости, 15.06.2023
Челябинская область прорабатывает вопрос прямого авиасообщения с Минском
Челябинская область прорабатывает вопрос запуска прямого регулярного авиасообщения с Минском, сообщила в четверг пресс-служба правительства российского региона. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:00
2023-06-15T18:00
челябинская область
белоруссия
алексей текслер
пмэф 2023
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Челябинская область прорабатывает вопрос запуска прямого регулярного авиасообщения с Минском, сообщила в четверг пресс-служба правительства российского региона. На полях ПМЭФ-2023 прошла встреча челябинского губернатора Алексея Текслера с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым. "В ходе встречи участники обсудили конкретные вопросы кооперации челябинских и белорусских предприятий: ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" и ПАО "ММК", "Белаз-Холдинг" и АО "Кемма", ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель" и ОАО "Белкард"… Кроме этого, прорабатывается организации прямого регулярного воздушного сообщения по маршруту Челябинск-Минск", - говорится в сообщении. Также в рамках сотрудничества министерство сельского хозяйства Челябинской области совместно с ОАО "Минский тракторный завод" и Южно-Уральским государственным аграрным университетом прорабатывают вопрос открытия учебного класса "Беларус", открытие запланировано на октябрь, уточняется в сообщении. Отдельно Текслер выделил и взаимоотношения в части культурного взаимодействия. "На "Славянский базар" в Белоруссию приезжает наш прославленный коллектив - Государственный ансамбль танца "Урал". К нам недавно приезжал Большой театр Республики Беларусь. Надеюсь, что с делегацией Белоруссии мы активно поработаем и на площадке "Иннопрома" в июле", - цитирует пресс-служба слова губернатора. По данным пресс-службы, товарооборот Челябинской области с Белоруссией за январь-март 2023 года составил $127,7 млн - 132,7% к аналогичному периоду 2022 года. Для его увеличения организовано постоянное информирование деловых кругов о возможностях промышленного и сельскохозяйственного производства, а также сферы услуг Челябинской области и Белоруссии. В Минске с апреля 2023 года на постоянной основе действует Выставочный павильон продукции Челябинской области. Его формат предполагает размещение образцов продукции и информации о производителях, проведение презентаций для посетителей и дегустацию продукции. В павильоне в настоящее время представлены 25 южноуральских предприятий. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/chelyabinsk-1878224668.html
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белоруссия, алексей текслер, пмэф 2023
Челябинская область, Белоруссия, Алексей Текслер, ПМЭФ 2023

Челябинская область прорабатывает вопрос прямого авиасообщения с Минском

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Челябинская область прорабатывает вопрос запуска прямого регулярного авиасообщения с Минском, сообщила в четверг пресс-служба правительства российского региона.
На полях ПМЭФ-2023 прошла встреча челябинского губернатора Алексея Текслера с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым.
"В ходе встречи участники обсудили конкретные вопросы кооперации челябинских и белорусских предприятий: ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" и ПАО "ММК", "Белаз-Холдинг" и АО "Кемма", ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель" и ОАО "Белкард"… Кроме этого, прорабатывается организации прямого регулярного воздушного сообщения по маршруту Челябинск-Минск", - говорится в сообщении.
Также в рамках сотрудничества министерство сельского хозяйства Челябинской области совместно с ОАО "Минский тракторный завод" и Южно-Уральским государственным аграрным университетом прорабатывают вопрос открытия учебного класса "Беларус", открытие запланировано на октябрь, уточняется в сообщении.
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Отдельно Текслер выделил и взаимоотношения в части культурного взаимодействия. "На "Славянский базар" в Белоруссию приезжает наш прославленный коллектив - Государственный ансамбль танца "Урал". К нам недавно приезжал Большой театр Республики Беларусь. Надеюсь, что с делегацией Белоруссии мы активно поработаем и на площадке "Иннопрома" в июле", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
По данным пресс-службы, товарооборот Челябинской области с Белоруссией за январь-март 2023 года составил $127,7 млн - 132,7% к аналогичному периоду 2022 года. Для его увеличения организовано постоянное информирование деловых кругов о возможностях промышленного и сельскохозяйственного производства, а также сферы услуг Челябинской области и Белоруссии. В Минске с апреля 2023 года на постоянной основе действует Выставочный павильон продукции Челябинской области. Его формат предполагает размещение образцов продукции и информации о производителях, проведение презентаций для посетителей и дегустацию продукции. В павильоне в настоящее время представлены 25 южноуральских предприятий.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Челябинская областьБелоруссияАлексей ТекслерПМЭФ 2023
 
 
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